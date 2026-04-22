El grito de Maduro que se escucha de noche en la cárcel de Brooklyn: “Soy el presidente de Venezuela”

Nicolás Maduro pasa sus noches desde hace casi cuatro meses en la cárcel federal Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, entre el insomnio y lecturas de la Biblia en varios idiomas. Incluso se escuchan gritos desde su celda a altas horas de la noche, según detalló The New Yorker.

Cómo son las noches de Maduro en el MDC Brooklyn

Según The New Yorker, al llegar al MDC Brooklyn Maduro fue colocado inicialmente en confinamiento solitario. El rapero Tekashi 6ix9ine, que compartió la unidad con él posteriormente, recordó que “olía mal” cuando salió de “la caja”.

Maduro se encuentra recluido en una celda de unos dos por tres metros JANE ROSENBERG - AFP

Luego fue trasladado a la unidad 4 Norte, un sector del cuarto piso reservado para reclusos de alto perfil, donde también estuvieron Sean Combs y Sam Bankman-Fried.

Las camas están agrupadas en modalidad grupal, sin almohadas, y las duchas ofrecen privacidad mínima.

Durante la noche, se escuchan gritos del venezolano en su celda que insiste en reivindicarse como jefe de Estado.

“¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!“, aseguran que grita Maduro desde la cárcel.

Lecturas de la Biblia, un dormitorio sin almohadas y la versión de 6ix9ine

La revista estadounidense también reconstruyó parte de la vida diaria de Maduro en prisión a partir del testimonio del rapero estadounidense 6ix9ine, quien asegura haber compartido celda con él en la unidad 4 Norte del MDC.

Se trata de un sector donde se alojan reclusos de alto perfil con camas muy cercanas entre sí y sin almohadas.

El rapero 6ix9ine asegura que compartió celda con Nicolás Maduro en la unidad 4 Norte del MDC @6ix9ine/Archivo

“No quería molestarlo, no quería parecer eufórico”, dijo en diálogo con el streamer Adin Ross. “Pero en cuanto entró, le dije: ‘Oye, lo que necesites’”.

El músico contó que dormía a unos 60 centímetros de la cama de Maduro. En ese entorno, describió una rutina marcada por la lectura de distintas ediciones de la Biblia, incluida una en chino, comparando pasajes y versiones como si se tratara de un estudio sistemático.

El estado del juicio y los cargos que enfrenta en Estados Unidos

El 26 de marzo tuvo lugar la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la causa donde ambos están acusados de conspiración para “narcoterrorismo”, tráfico de cocaína a Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, entre otros cargos.

En la audiencia, el abogado Barry Pollack argumentó que, si el Estado les asignaba defensores públicos, se estarían utilizando recursos destinados a acusados sin capacidad de pago, y defendió el derecho de Maduro y Flores a financiar su propia defensa con recursos que la fiscalía busca bloquear por considerarlos fondos del Estado venezolano.

El 26 de marzo, se efectuó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, donde se discutió el pago de su defensa Elizabeth Williams - FR142054 AP

El juez Alvin Hellerstein rechazó, al menos por ahora, el pedido de desestimar los cargos de narcotráfico por supuestas cuestiones procesales.

Sin embargo, expresó dudas sobre el alcance del congelamiento de activos venezolanos para cubrir costos legales.

Mientras el proceso avanza, análisis de especialistas en justicia federal citados por The New Yorker señalan que, por la complejidad del expediente y la relevancia geopolítica del caso, Maduro podría pasar al menos un año y medio más recluido en Brooklyn a la espera de un juicio o de un eventual acuerdo de culpabilidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.