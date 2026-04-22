Cómo vive Maduro en la cárcel de Brooklyn: grita de noche, tiene insomnio y lee Biblias en chino

El 3 de mayo se cumplirán cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro a través de la Operación Resolución Absoluta por parte de EE.UU. El venezolano se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en una celda sin almohadas. Según consignó The New Yorker, sufre de insomnio y grita por las noches.

La vida de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York

The New Yorker recopiló la información a través de declaraciones del rapero Tekashi 6ix9ine, quien estuvo detenido en la misma prisión que Maduro.

El 3 de mayo se cumplirán cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro Getty Images

La celda de Maduro, ubicada en la unidad 4 Norte, funciona bajo modalidad compartida, donde las literas están agrupadas y no cuentan con almohadas.

En ese contexto, Tekashi 6ix9ine contó que estuvo a apenas 60 centímetros del venezolano y que, cuando este llegó, “olía fatal”.

“No quería molestarlo ni parecer eufórico”, dijo el rapero (que ya fue liberado) al streamer Adin Ross.

En la unidad, las comidas se llevan en carritos y tienen una pequeña habitación anexada donde los detenidos pueden comunicarse con sus abogados.

Asimismo, cuenta con duchas de privacidad mínima, donde Maduro utiliza la “1″ porque es la más grande (el venezolano mide 1.90).

Las noches de Maduro: gritos, insomnio y lecturas de la Biblia

De acuerdo con 6ix9ine, Maduro dedica gran parte de su tiempo a la lectura. Estas incluyen diferentes versiones de la Biblia, entre ellas una en chino.

Maduro dedica gran parte de su día a leer diferentes Biblias Matias Delacroix - AP

“Lee todas las Biblias”, dijo el rapero. “Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara”, agregó.

Maduro sufre insomnio en las noches. De acuerdo con un artículo de ABC, se le oye gritar desde su celda: “¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!“.

Cuáles son los últimos avances en el juicio contra Nicolás Maduro

El pasado 26 de marzo fue la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en los tribunales de Manhattan.

Al iniciar la audiencia a las 11.30 (hora local), el abogado Barry Pollack defendió el derecho del matrimonio a elegir y pagar su defensa.

El abogado Barry Pollack defendió el derecho de Nicolás Maduro y Cilia Flores a elegir y pagar su defensa Elizabeth Williams - FR142054 AP

El letrado sostuvo que si Maduro recibía defensores públicos, agotaría recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados.

Poco después del mediodía, Alvin Hellerstein, el juez a cargo del caso, dijo que no desestimaría los cargos de narcotráfico contra Maduro.

Sin embargo, puso en duda el argumento de la fiscalía para bloquear el acceso a fondos del Estado venezolano.

Cuáles son los cargos a los que se enfrenta Nicolás Maduro en EE.UU.

Maduro se enfrenta a los cargos de conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína más la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

De igual modo, junto con su esposa está acusado de ordenar secuestros y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban sus operaciones.