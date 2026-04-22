La administración Trump sanciona a siete empresas en Nicaragua por financiar al régimen de Ortega

La administración de Donald Trump volvió a colocar a Nicaragua en el centro de su política de sanciones con una nueva ofensiva económica dirigida al negocio del oro, una de las principales fuentes exportadoras del país. El 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incorporó a siete empresas mineras y a cinco individuos a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés).

EE.UU. sanciona a empresas mineras en Nicaragua por vínculos con Ortega

La resolución, firmada bajo la conducción del secretario del Tesoro, Scott Bessent, estableció el congelamiento de bienes, cuentas e intereses económicos de esas personas físicas o jurídicas en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o entidades de EE.UU.

El secretario del Departamento de Tesoro, Scott Bessent, impuso sanciones a cinco individuos y siete empresas que operan en el sector del oro de la economía nicaragüense Alex Brandon - AP

Según información oficial, el objetivo de la medida es limitar las vías de financiamiento del aparato político encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante empresas que operan en la extracción, procesamiento y exportación de oro.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas utilizando a estas compañías auríferas y a sus cómplices, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político”, dijo Bessent.

“EE.UU. no permitirá la confiscación ilícita de activos estadounidenses y seguirá atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, señaló.

Qué empresas mineras fueron sancionadas en Nicaragua por el Tesoro de EE.UU.

Las empresas incluidas en la lista SDN son:

Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA)

Grupo Minero Xiloa S.A.

Zhong Fu Development S.A.

Santa Rita Mining Company S.A.

Thomas Metal S.A.

Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A.

Brother Metal S.A.

La OFAC indicó que varias de estas compañías recibieron concesiones mineras de gran escala en los últimos años y, en algunos casos, quedaron vinculadas a la toma de activos que pertenecían a la firma estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta de procesamiento fue ocupada en 2025.

De acuerdo con la resolución, estas compañías integran la estructura económica que permite al oficialismo obtener divisas a través del comercio del oro y sostener operaciones estatales.

En paralelo, el país norteamericano señaló que parte del esquema empresarial fue reorganizado en los últimos años mediante sociedades interpuestas y concesiones transferidas tras sanciones previas a otras firmas del mismo sector.

Según el Departamento de Tesoro de EE.UU., estas medidas buscan frenar la capacidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo para generar ingresos y mantener el control político mediante operaciones corruptas GETTY IMAGES

Quiénes son los funcionarios y familiares de Ortega sancionados por EE.UU.

La decisión también incluyó a Maurice Facundo Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial y funcionarios del gobierno nicaragüense.

Junto a ellos, fueron sancionados el viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, además de Feiwu Bian y Aníbal Vladimir Matus Buitrago, identificados como representantes de compañías vinculadas al negocio aurífero.

El paquete de medidas también menciona la actuación del abogado Lester Matus Tamariz, señalado por intervenir en trámites notariales y concesiones relacionadas con empresas alcanzadas por la resolución.

Confiscación de activos y bloqueo financiero

Con la entrada en vigor de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas quedan inmovilizados en EE.UU.

La normativa extiende el bloqueo a cualquier compañía que esté controlada en un 50% o más, de manera directa o indirecta, por personas incluidas en la lista SDN.

Además, la OFAC advirtió que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones relevantes con los sancionados podrían quedar expuestas a sanciones secundarias, lo que incluye restricciones para operar con cuentas corresponsales en territorio estadounidense.

Junto con las sanciones, la OFAC emitió la Licencia General Nº 5, que habilita un período de liquidación ordenada para transacciones vinculadas a EMSA hasta el 16 de mayo.

La autorización busca permitir el cierre de contratos, pagos pendientes y operaciones comerciales iniciadas antes de la entrada en vigencia de la medida.

El Tesoro estadounidense también recordó que las sanciones contemplan mecanismos formales para solicitar la exclusión de la lista SDN, siempre que los involucrados presenten documentación y demuestren cambios en la conducta observada.

El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, y, según EE.UU., el régimen utiliza estas ganancias para mantener su maquinaria política Alfredo Zuniga - AP

Qué busca Estados Unidos con estas sanciones

La medida se inscribe en la estrategia de presión económica de Washington sobre Managua, iniciada tras la crisis política de 2018 y reforzada mediante sucesivas órdenes ejecutivas.

El Departamento del Tesoro sostuvo que el propósito de estas herramientas no es únicamente inmovilizar activos, sino promover modificaciones en las conductas de funcionarios, empresarios y estructuras estatales señaladas por corrupción, represión o apropiación de bienes.