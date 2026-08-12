EE.UU. invertirá en trazabilidad de microchips y Panamá oficiará de plan piloto

Estados Unidos anunció el miércoles una licitación por un monto de hasta 50 millones de US$ para rastrear, empezando por Panamá, los cargamentos de semiconductores y minerales indispensables para inteligencia artificial.

En el contexto de las restricciones estadounidenses a las exportaciones hacia China, la plataforma prevista, una especie de pasaporte digital para componentes electrónicos, certificará el origen y el recorrido de cada cargamento que transite por el canal de Panamá y acelerará el despacho aduanero de los envíos considerados confiables.

Desde hace varios años Washington restringe la exportación a China de los semiconductores más avanzados, indispensables para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, y busca impedir que terceros países sirvan como vías para evadir estas limitaciones.

El proyecto, de alcance mundial, debe comenzar con un programa piloto junto con las autoridades panameñas, antes de una eventual ampliación a otros países socios.

La licitación contempla hasta 50 millones de US$ de fondos de ayuda extranjera, en coordinación con el Congreso.

Sin mencionar a Pekín, el documento de la licitación presenta la futura plataforma como una "alternativa" a los sistemas logísticos de "competidores estratégicos".

El canal de Panamá, por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial, está en el centro de las tensiones entre Washington y Pekín desde que el presidente Donald Trump amenazó a comienzos de 2025 con retomar su control, acusando a China de dominar esta vía estratégica.

Desde entonces, la justicia panameña ha anulado la concesión de dos puertos del canal explotados por una filial del grupo hongkonés CK Hutchison, lo que provocó un endurecimiento de los controles chinos sobre los buques panameños.

La publicación de la licitación se produce en vísperas de una visita a Panamá del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, prevista el jueves para la clausura de ejercicios militares multinacionales en torno al canal.

Se trata del primer compromiso financiero concreto de Pax Silica, una iniciativa estadounidense lanzada en diciembre de 2025 por el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, para unir a los aliados de Washington a sus cadenas de suministro tecnológicas.

Pax Silica cuenta con 24 signatarios, entre ellos la Unión Europea, Japón, India, Panamá y Singapur.