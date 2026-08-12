La OMS cuestiona a Trump por los cambios en el calendario de vacunación en EE.UU.: “La evidencia es inequívoca”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el nuevo plan de vacunación de la administración Trump, anunciado el pasado 10 de agosto, que exige revisar las recomendaciones sobre las vacunas infantiles. En un breve comunicado, advirtió que estas medidas podrían dejar a los niños desprotegidos.

La advertencia del director de la OMS por el nuevo calendario de vacunación de la administración Trump

Tedros discutió la nueva iniciativa en un comunicado publicado en las redes sociales de la organización. Allí, subrayó que “la evidencia sobre las vacunas es inequívoca”, incluida la MMR o triple viral contra el sarampión, paperas y rubéola. Las mismas “son seguras y no causan autismo”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que las vacunas, incluída la MMR (sarampión, paperas y rubéola), son seguras y no causan autismo X/@DrTedros

“Todos los padres desean mantener a sus hijos a salvo, y las vacunas se encuentran entre las herramientas más poderosas para lograrlo, ya que permiten prevenir enfermedades mortales”, dijo el director de la OMS.

“A la OMS le preocupa que los recientes cambios en la política de inmunización de EE.UU. no estén alineados con décadas de evidencia que muestran cómo las vacunas brindan la mayor protección. Esto se revisa a medida que surgen nuevos datos de todo el mundo”, agregó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que los cambios podrían afectar la salud de los niños FABRICE COFFRINI - AFP

En ese contexto, señaló que retrasar o separar dosis puede dejar a los niños desprotegidos ante enfermedades mortales prevenibles y que este tipo de decisiones deben guiarse por expertos y evidencia, no por influencias políticas.

En qué consiste el nuevo plan de vacunación de Trump

El programa, denominado “Recomendaciones de Estándar de Oro para la Vacunación Infantil”, es una orden ejecutiva que prevé alinear las recomendaciones de inmunización de Estados Unidos “con las mejores prácticas de otros países desarrollados”, según un comunicado de la administración Trump.

Los componentes del programa incluyen cinco elementos puntuales:

Reducción del calendario de vacunación

El plan reduce el número de enfermedades para las que se recomienda la vacunación de rutina de 18 a 11 enfermedades. Las afecciones que permanecen son sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad neumocócica, virus del papiloma humano y varicela.

La vacuna contra el sarampión es una de inmunizaciones que se incluyen en el nuevo plan de vacunación de la administración Trump Mary Conlon - AP

División de vacunas

Las inmunizaciones se dividen en tres niveles:

Recomendadas para todos: las 11 enfermedades mencionadas.

las 11 enfermedades mencionadas. Para grupos de alto riesgo: incluye vacunas contra la hepatitis A , hepatitis B, dengue y anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (RSV).

incluye vacunas , hepatitis B, dengue y anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (RSV). Decisión clínica compartida: en esta categoría se incluyen las vacunas contra la influenza, Covid-19 y rotavirus,

Separación y espaciamiento de dosis

La orden instruye que la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se administre en tres inyecciones individuales por separado una vez que estos productos estén disponibles en el mercado nacional.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se administre en tres inyecciones individuales por separado

De igual modo, recomienda que todas las inmunizaciones infantiles se realicen en visitas médicas separadas para dar a los padres más control sobre la frecuencia.

Maximización de la libertad parental y religiosa

El programa prioriza la autonomía de los padres y el consentimiento informado. Por tanto, ordena al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tomar medidas legales contra leyes estatales que limiten las exenciones médicas y religiosas de los requisitos de vacunación escolar.

Mejora en la investigación médica

Se va a crear un grupo de trabajo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) para buscar alternativas al aluminio, realizar estudios comparativos de seguridad y mejorar la transparencia en el monitoreo de datos.

Quién está a cargo de la nueva política de vacunación

Los gobiernos estatales son quienes tienen la potestad de exigir la vacunación escolar. Según el comunicado de la Casa Blanca, la orden aconseja a los estados que “consideren actualizar sus leyes” para que reflejen el calendario preferido por la administración.

Los gobiernos estatales van a tener la potestad de exigir la vacunación de los escolares AFP

De igual modo, aunque los estados definen sus propios requisitos, la orden instruye al fiscal general a tomar medidas legales contra las leyes estatales que entren en conflicto con las obligaciones constitucionales y federales, sobre todo aquellas que limiten las exenciones médicas y religiosas.