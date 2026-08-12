Martes electoral en EE.UU.: tres candidatos respaldados por Trump ganan las primarias

El martes 11 de agosto se celebraron elecciones primarias en Connecticut, Minnesota, Vermont y Wisconsin, entre otros estados, con victorias de tres candidatos respaldados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, un postulante al cargo de gobernador que también recibió su apoyo perdió frente a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth.

Tom Tiffany gana la primaria republicana de Wisconsin y disputará la gobernación

A falta de menos de tres meses para las elecciones generales de noviembre, Estados Unidos comienza a definir las principales contiendas en las primarias de los estados restantes. Entre otras jurisdicciones, el martes fue el turno de Wisconsin, en donde Tom Tiffany, respaldado por Trump, obtuvo la nominación republicana con un triunfo sobre Andy Manske.

El candidato a gobernador de Wisconsin, Tom Tiffany, recibió el respaldo de Trump en enero @tomtiffanywi

El candidato republicano, expropietario y operador de Wilderness Cruises, comenzó su carrera en la política como supervisor del municipio de Little Rice. Luego, fue representante estatal en Madison y en el Congreso.

Según su plataforma, busca establecer costos más bajos para todos los habitantes, mejorar la educación y proteger a los agricultores, pescadores y cazadores del estado. El respaldo de Trump llegó el 27 de enero de este año, cuando el presidente escribió que entregaba su “completo y total apoyo” al candidato para los comicios primarios estatales.

Con este resultado, Tiffany enfrentará en noviembre a David Crowley, un demócrata que colaboró con los republicanos en reiteradas ocasiones como ejecutivo del condado de Milwaukee. Al conocer su triunfo, Crowley vinculó al republicano nominado con Trump y lo acusó de seguir su agenda. “La mayor diferencia entre el congresista y yo es que yo soy leal al pueblo de Wisconsin, no soy leal a MAGA”, expresó.

Consultado por Associated Press, el exmandatario republicano Scott Walker señaló que Tiffany podría distanciarse de Trump para captar votos en el estado. “Tiene que ser conciso y mantener el mismo mensaje cada vez que surja el tema, y decir: ‘Eso no es lo que está en juego’. Lo que está en juego es quién será el gobernador durante los próximos cuatro años”, analizó.

El mensaje de Tom Tiffany, candidato a gobernador respaldado por Trump

Michael Alfonso gana la primaria republicana de Wisconsin con el respaldo de Trump

Junto con el resultado favorable para Tiffany, el martes electoral en EE.UU. dejó repercusiones positivas en el gobierno federal con la victoria de Michael Alfonso en la primaria republicana por el 7.º distrito de Wisconsin. El candidato, yerno del secretario de Transporte Sean Duffy, se convertiría en el miembro más joven del Congreso de ser elegido en noviembre, de acuerdo con The New York Times.

Michael Alfonso, yerno del secretario de Transporte Sean Duffy, ganó las primarias republicanas para el 7° distrito congressional de Wisconsin @michaelalfonsowi

El 27 de enero de este año, el mismo día en el que escribió un mensaje para Tiffany, Trump publicó en Truth Social que Alfonso tenía su “total y completo apoyo” para representar al 7.º distrito de Wisconsin y lo describió como un “ganador” y un “guerrero de MAGA”. Además, sentenció: “Nunca los decepcionará”.

Con una trayectoria política escasa, su referencia más conocida consiste en que trabajó durante un año como productor en un podcast presentado por Dan Bongino, exsubdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) durante el segundo mandato de Trump.

Mike Lindell pierde ante Lisa Demuth en la primaria republicana de Minnesota

A los triunfos de Tiffany y Alfonso se sumó la victoria de Rhett Marques, también apoyado por Trump, quien ganó la primaria republicana especial de Alabama. El martes 11 de agosto, Mike Lindell, fundador de MyPillow y uno de los principales negacionistas de las elecciones de 2020, perdió frente a la presidenta de la Cámara de Representantes estatal de Minnesota, Lisa Demuth.

La derrota de Lindell marca la séptima de candidatos respaldados por Trump para el Congreso o cargos estatales en esta temporada de primarias, incluidos cinco que aspiraban a cargos a nivel estatal, informó CNN.