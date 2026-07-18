EE.UU. lanza nuevos ataques aéreos contra Irán

EE.UU. lanzó en la noche del sábado al domingo una nueva serie de bombardeos contra Irán, afirmando querer "castigar" la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, anunció el ejército estadounidense.

"Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe", escribió el Mando estadounidense para Oriente Medio en X.

"Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche", añadió.