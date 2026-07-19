Akshay Syal, médico experto en cortisol: “Si tienes mucho estrés, el primer paso es no asustarte”
El especialista habló sobre las funciones de esta hormona y los casos en los que hay un exceso en su producción
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El exceso persistente de cortisol, conocido popularmente como la hormona del estrés, puede ocasionar problemas físicos y emocionales. Sin embargo, es importante saber que se trata de una condición poco común y que la mayoría solo debe aprender a relajarse. El médico Akshay Syal, internista y especialista en el tema, afirma que el primer paso es no asustarse.
El médico recordó que pocas personas tienen exceso de cortisol
El cortisol es fundamental en la vida diaria debido a que envía señales al cuerpo para despertarse por la mañana, regula el metabolismo y ayuda al organismo a responder al estrés, aunque en grandes cantidades genera problemas de salud. En una entrevista con NBC, el doctor Syal aclaró algunas dudas.
De acuerdo con el especialista, en redes sociales es común escuchar a influencers de bienestar asegurar que se deben modificar los hábitos para eliminar todo aquello que genere un aumento del cortisol, bajo el argumento de que causa hinchazón, insomnio y fatiga. Sin embargo, la realidad es que un alto nivel de esta hormona desencadena una afección médica conocida como síndrome de Cushing y es poco común.
Lo que recomienda el médico es consultar con un profesional de la salud sobre los síntomas y hábitos. “Si se está pasando por mucho estrés, el primer paso es no entrar en pánico. El estrés es una parte natural de la vida. Todo el mundo lo experimenta en algún momento”, afirmó el médico.
El profesional enfatizó que prácticamente todos los órganos del cuerpo dependen del cortisol en algún momento, así que no debe interpretarse como un enemigo del bienestar.
Consejos para manejar el estrés y la producción de cortisol, según el especialista
Bajo el argumento de que los altos niveles de cortisol no deberían preocupar a la mayoría de la población, en diálogo con NBC el médico Syal brindó una serie de consejos para ayudar a controlar el estrés:
- Escribir un diario.
- Practicar un pasatiempo.
- Tocar un instrumento musical.
- Aprender nuevas habilidades.
“Hay que buscar algo que apasione y permita olvidarse de todo. Tener una forma de desconectarse es fundamental”, afirmó el especialista.
Síntomas del síndrome de Cushing ocasionado por altos niveles de cortisol
Según la Sociedad de Endocrinología, el síndrome de Cushing solo afecta a entre 10 y 15 personas por cada millón. Esta afección, ocasionada por altos niveles de cortisol, se manifiesta mediante los siguientes síntomas:
- Aumento de peso, especialmente en la cara y el abdomen
- Depósitos de grasa entre los omóplatos
- Estrías anchas y moradas en el vientre
- Debilidad muscular en la parte superior de los brazos y los muslos
- Niveles altos de azúcar en sangre
- Huesos débiles
Es importante buscar atención médica si se cree tener esta condición, ya que sin tratamiento puede derivar en otras enfermedades crónicas como diabetes, osteoporosis e hipertensión arterial.
Qué función tiene el cortisol en el cuerpo
El cortisol influye en diversos aspectos de la salud y los niveles bajos pueden ser riesgosos. Un artículo de Cleveland Clinic explica que es una hormona que producen y liberan las glándulas suprarrenales.
Esta desempeña funciones importantes como:
- Regular cómo el cuerpo utiliza la glucosa para obtener energía
- Disminuir la inflamación
- Regular la presión arterial
- Ayudar a controlar el ciclo de sueño-vigilia
La razón por la cual está relacionada con el estrés es que, ante una situación de malestar o peligro, el cuerpo libera cortisol como parte de la respuesta de lucha o huida para mantenerse en estado de alerta.
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