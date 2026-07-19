Argentina vs. España: el gato que predijo los triunfos en el Mundial 2026 revela al ganador de la final

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el gato que predijo varios triunfos a lo largo de la competencia eligió a su favorito. Para el duelo que tendrá lugar el domingo 19 de julio desde las 15 hs (hora del Este de Estados Unidos), vaticinó un triunfo del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El gato Billy Heartnose dio a España como ganador de la final ante Argentina

La Copa del Mundo alcanza su punto cúlmine este fin de semana con la instancia decisiva que definirá quién es el próximo campeón. Si bien ambas selecciones llegan con un buen presente y demostraron su capacidad para sobreponerse a escenarios adversos, para Billy Heartnose, el gato adivino del torneo, hay un claro ganador.

La predicción para la final del Mundial 2026 de Argentina vs España

En el último video publicado por su cuenta de Instagram, el gato se inclinó por España cuando fue consultado por su dueña sobre el vencedor de la final. Originarios de Irlanda, los dueños repitieron la modalidad con el felino a lo largo del Mundial.

Como se puede ver en el video más reciente, los dueños colocaron dos banderas, que representan a cada seleccionado, y él eligió cuál ganaría. Según declaró su dueña a NBC News, Linka Lin, tiene una tasa de éxito del 80%: “Es una disminución con respecto a sus inicios, pero seguimos muy contentos”.

A pesar de que el gato se volvió viral en las redes sociales por sus reiterados aciertos en las predicciones, en algunas ocasiones falló al elegir un ganador. En la semifinal, vaticinó que Inglaterra vencería a Argentina, y finalmente el equipo de Lionel Messi se impuso por 2-1.

Además, predijo un triunfo de Francia en su último encuentro, y fue España la que se impuso con un amplio dominio del juego. Además de Billy, otras mascotas se hicieron populares, como el perro Bug o la perra salchicha Elfi, que aún no dieron sus predicciones para este partido.

Cómo ver el partido de Argentina vs España por la final del Mundial 2026

Al margen de los pronósticos, las personas podrán ver el duelo definitorio de la Copa del Mundo a través de las transmisiones oficiales. En inglés, estará a cargo de FOX, mientras que Telemundo lo televisará en español

Asimismo, estará disponible el servicio de streaming en español a través de la plataforma Peacock. Los horarios del compromiso en EE.UU. son:

15 hs (ET)

14 hs (CT)

13 hs (MT)

12 hs (PT)

El gato que predijo varios triunfos a lo largo del Mundial vaticinó que España vencerá a Argentina en la final Imagen Ilustrativa generada con IA

Por otra parte, quienes estén en Nueva York y no cuenten con entrada pueden acercarse a un evento especial organizado por el gobierno del alcalde Zohran Mamdani. La jornada se llevará a cabo en Central Park.

Historial oficial entre Argentina y España antes de la final del Mundial 2026

El único enfrentamiento oficial fue un triunfo para Argentina por 2-1 en Inglaterra 1966, según la página web oficial de la FIFA. En aquella ocasión, el duelo fue correspondiente a la primera fecha del Grupo 2.

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!

En el marco de una nueva final del mundo, el historial completo entre la Albiceleste y la Furia Roja es el siguiente:

España 6-1 Argentina | 2018 | Amistoso

Argentina 4-1 España | 2010 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 2009 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 2006 | Amistoso

España 0-2 Argentina | 1999 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 1995 | Amistoso

España 1-1 Argentina | 1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 1972 | Amistoso

Argentina 2-1 España | 1966 | Mundial

España 2-0 Argentina | 1961 | Amistoso

Argentina 2-0 España | 1960 | Amistoso

Argentina 1-0 España | 1953 | Amistoso

España 0-1 Argentina | 1952 | Amistoso

Con estos antecedentes, hay seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empates.