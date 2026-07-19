El famoso autor mexicano que estuvo bajo la lupa del FBI por sus presuntos vínculos con Black Panthers

El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) mantuvo bajo vigilancia estricta al reconocido intelectual mexicano Carlos Monsiváis durante la década de 1970. La agencia estadounidense temía que su presencia en Los Ángeles fomentara actividades radicales vinculadas con movimientos sociales de esa época convulsa.

Carlos Monsiváis: un cronista bajo la lupa de la inteligencia estadounidense

Monsiváis (1938-2010) despertó sospechas en las autoridades de Estados Unidos debido a su perfil ideológico. Según reportó El Diario NY en 2013, el FBI lo identificó como una persona “incómoda” para el gobierno debido a su supuesta afiliación a organizaciones catalogadas como prohibidas, tales como la Nueva Izquierda.

Carlos Monsiváis

La agencia de inteligencia también manifestó su preocupación ante el respaldo del autor a un comité internacional que defendió a Eldridge Cleaver. Cleaver fue un dirigente clave del Partido Black Panthers, lo cual activó las alertas de seguridad interna en territorio estadounidense.

El FBI incluso recomendó la denegación de una visa solicitada por el escritor para asistir a un congreso académico en Santa Mónica en 1973. No obstante, la Embajada de EE.UU. en México terminó por autorizar el permiso de ingreso al país en aquel momento.

Los reportes del FBI sobre el autor de Días de guardar (1979) fueron desclasificados recientemente tras una solicitud mediante la Ley Federal de Información. La agencia envió un total de 12 páginas elaboradas por sus agentes entre 1973 y 1974.

El Partido Black Panthers: socialismo revolucionario en EE.UU.

Los Black Panthers, o Partido Pantera Negra, operaron en EE.UU. durante el período comprendido entre 1966 y 1982. Este grupo se definió como una organización socialista revolucionaria con una presencia significativa en el contexto sociopolítico del país.

Militantes de los Panteras Negras congregados frente a los tribunales de Oakland, California, el 15 de julio de 1968, para protestar el juicio de su funddor Huey Newton, acusado de matar a un policía (AP Photo/Ernest K. Bennett, File)

El movimiento surgió en un entorno marcado por la agitación social y buscaba abordar las desigualdades estructurales que, según ellos, afectaban a la población afroamericana. Su ideología y acciones radicales provocaron que el gobierno estadounidense los observara como una amenaza directa a la seguridad pública y al orden establecido.

La figura de Cleaver, apoyada por Monsiváis según el FBI, era central en la estructura y difusión de las ideas de este grupo. El respaldo de intelectuales internacionales a este tipo de organizaciones era visto con gran recelo por los servicios de inteligencia de la época.

Contexto de la vigilancia: movimientos y Guerra Fría

La vigilancia hacia Monsiváis se inscribe en un período marcado por el clima tenso de la Guerra Fría y la efervescencia de los movimientos sociales. Según El Diario NY, el FBI temía que el autor mexicano se involucrara en las acciones del movimiento chicano, especialmente tras incidentes como la muerte del periodista Rubén Salazar.

En aquel entonces, cualquier figura intelectual con alta capacidad de movilidad resultaba de gran interés para los servicios de inteligencia. La estatura crítica de Monsiváis lo convertía en un imán para grupos que buscaban la emancipación de los oprimidos, lo cual incomodaba a las autoridades federales.

Hacia 1974, un reporte oficial indicó que no existía certeza alguna sobre las conexiones directas del escritor con grupos chicanos locales, por lo cual la investigación se detuvo. Este caso no fue único, ya que el FBI también desclasificó archivos que confirmaron el espionaje realizado durante más de dos décadas contra el escritor mexicano Carlos Fuentes.

Armando Vázquez-Ramos, director del Proyecto California-México, consideró que las inquietudes del FBI tenían fundamento debido a la influencia política del escritor. Monsiváis, quien ya escribía sobre la masacre de Tlatelolco en 1968, coincidía en su activismo con los movimientos estudiantiles de Los Ángeles.

La relación entre los dirigentes estudiantiles de ambos países era estrecha durante la década de 1970. Por este motivo, el gobierno estadounidense habría considerado a Monsiváis como un portavoz influyente de estos movimientos en el continente.