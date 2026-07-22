EE.UU. lanza nuevos ataques contra "objetivos militares" en Irán

El ejército estadounidense informó este miércoles que había lanzado una nueva serie de ataques contra infraestructuras militares de Irán, lo que supone la 12.ª noche consecutiva en la que ha atacado en territorio de la República Islámica.

"Las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes siguiendo las órdenes del comandante en jefe. La misión continuará con el objetivo de mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques mercantes que transitan por las aguas de la región", declaró el Centcom, el mando central encargado de las operaciones militares de EE.UU. en Oriente Medio.