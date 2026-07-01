EE.UU. levanta restricciones sobre modelos de IA de Anthropic, afirma la empresa

La empresa estadounidense Anthropic permitirá a partir del miércoles el acceso en todo el mundo de sus últimos y más potentes modelos de inteligencia artificial, después de que el gobierno de EE.UU. haya levantado las restricciones sobre su comercialización, informó la empresa este martes.

El 12 de junio, Washington había obligado de manera abrupta a Anthropic a bloquear el acceso a estos dos modelos de vanguardia, Mythos 5 y Fable 5, por motivos de seguridad nacional.

"Hemos recibido notificación de que el Departamento de Comercio ha levantado los controles sobre la exportación sobre Claude Fable 5 y Mythos 5", afirmó la compañía en una publicación en X. "Empezaremos a restablecer el acceso mañana", agregó.

El gobierno levantó parcialmente el viernes pasado las restricciones sobre Mythos 5 y permitió su acceso a un puñado de "ciberdefensores y operadores de infraestructura" estadounidenses.

Los socios extranjeros, en particular las agencias estatales de ciberseguridad de Europa y Asia, seguían sin tener acceso.

Anthropic, que desde hace meses mantiene relaciones turbulentas con la administración estadounidense, no aclaró si la medida del gobierno permitirá a estos entes extranjeros el acceso a sus modelos de IA.

El gobierno de Donald Trump, que durante mucho tiempo se mostró hostil a cualquier regulación de la IA, ha dado un volantazo a esta política ante las poderosas capacidades de los modelos de vanguardia.

El martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó los modelos de IA más avanzados como "armas nucleares digitales".