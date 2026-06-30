A qué hora de EE.UU. juega México vs. Ecuador, hoy: transmisión en vivo del partido de 16avos en el Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tienen este martes 30 de junio un partido entre México y Ecuador, que logró clasificar en la última fecha de la fase de grupos. La transmisión del enfrentamiento en Estados Unidos se realiza en inglés y en español a través de televisión y streaming.

Transmisión en vivo del partido México vs. Ecuador por los 16avos del Mundial 2026

Con un saldo a favor en enfrentamientos cruzados, México enfrenta a Ecuador esta tarde por un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En horarios de EE.UU., el encuentro comienza a las 21 hs ET/ 20 hs CT/ 19 hs MT/ 18 hs PT y la cobertura oficial en inglés está a cargo de FOX. En español, Telemundo lo televisa en vivo, mientras que también se puede acceder al streaming de Peacock.

El video de México de cara al duelo contra Ecuador por el Mundial 2026

El seleccionado anfitrión busca replicar los triunfos en la fase de grupos que le permitieron avanzar con puntaje ideal. En su debut, superó 2-0 a Sudáfrica, y luego encadenó otras dos victorias en los duelos ulteriores, con un 1-0 sobre Corea del Sur y una goleada por 3-0 sobre Chequia para cerrar la primera etapa.

Por su parte, Ecuador tuvo un inicio difícil, con una derrota 1-0 contra Costa de Marfil y un empate 0-0 con Corea del Sur. Estos resultados obligaron al equipo dirigido por Sebastián Beccacece a obtener un triunfo por 2-1 en su último partido, contra Alemania, para avanzar.

El ganador avanzará a octavos de final, en donde esperará al vencedor entre Inglaterra y República Democrática del Congo. En esta instancia, el enfrentamiento tendrá lugar el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Antecedentes del partido entre Ecuador y México por el Mundial 2026

Los seleccionados solo se cruzaron una vez en este torneo, con un saldo positivo para la selección mexicana, en la edición de Corea-Japón en 2002.

En aquella ocasión, Ecuador dio el primer golpe con un gol de Agustín Delgado a los cinco minutos del inicio, pero México lo dio vuelta para hacerse con el triunfo por 2-1.

Ecuador consiguió clasificar a 16avos de final del Mundial 2026 en la última fecha de la fase de grupos Frank Franklin II - AP

Junto con este enfrentamiento mundialista, las selecciones se enfrentaron en otros seis partidos oficiales, todos por Copa América:

México 2-0 Ecuador - Copa América 1993

México 1-1 Ecuador - Copa América 1997

México 2-1 Ecuador - Copa América 2004

México 2-1 Ecuador - Copa América 2007

Ecuador 2-1 México - Copa América 2015

México 0-0 Ecuador - Copa América 2024

Al considerar los enfrentamientos no oficiales para la estadística, México conserva la ventaja en el historial de 25 ocasiones: 14 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y siete empates.

En enfrentamientos oficiales, México tiene ventaja sobre Ecuador, con una victoria en el Mundial de Corea-Japón de 2002 Silvia Izquierdo AP

Todos los partidos del Mundial el martes 30 de junio

Al margen del duelo entre el anfitrión y los dirigidos por Beccacece, el martes 30 de junio se llevan a cabo los siguientes enfrentamientos: