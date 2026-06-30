Radios en vivo para México vs. Ecuador: dónde escuchar el Mundial 2026 en español en EE.UU.
Cuatro emisoras locales permiten seguir el cruce de dieciseisavos sin depender de una pantalla; cuáles son
México enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, por un lugar en octavos. El partido empieza a las 21 hs (hora del Este) y miles de hispanohablantes en Estados Unidos podrán escucharlo por radio mientras conducen, trabajan o no tienen pantalla cerca.
Qué emisoras locales narran el partido en cada ciudad
TelevisaUnivision Radio, a través de su equipo de Fútbol de Primera, asignó una estación distinta en cada uno de los cuatro mercados donde tiene cobertura. La transmisión arranca a las 20.30 (hora del Este) y no está disponible por streaming, según informó Univision.
- Nueva York: La X 96.3 FM
- Chicago: Qué Buena 105.1 FM
- Dallas: Qué Buena 94.1 FM
- Houston: Amor 106.5 FM
Cómo seguir el partido por radio fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston
Quien esté fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston todavía tiene opciones para escuchar el juego, aunque conviene distinguir el idioma de cada una antes de sintonizar.
- SiriusXM FC (canal 157) y FOX Sports on SiriusXM (canal 83): cobertura en inglés, a cargo de comentaristas como Tony Meola y Eric Wynalda, disponible por suscripción en el auto o la aplicación móvil, según informó SiriusXM.
Qué otros partidos del Mundial se pueden seguir por radio en español
La cobertura radial en AM/FM no es general para todo el torneo. TelevisaUnivision Radio la reserva para los cruces de mayor interés, según surge de sus calendarios diarios publicados durante el Mundial.
- Para los partidos sin cobertura AM/FM, Fútbol de Primera Radio mantiene su transmisión por streaming en fdpradio.com
- El esquema de cuatro ciudades (Nueva York, Chicago, Dallas y Houston) se repite con horarios distintos según el día y el partido elegido.
El ganador de México vs. Ecuador avanza a octavos de final, donde espera al vencedor de Inglaterra vs. República Democrática del Congo, el domingo 5 de julio en el mismo estadio de Ciudad de México.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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