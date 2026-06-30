Radios en vivo para México vs. Ecuador: dónde escuchar el Mundial 2026 en español en EE.UU.

México enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, por un lugar en octavos. El partido empieza a las 21 hs (hora del Este) y miles de hispanohablantes en Estados Unidos podrán escucharlo por radio mientras conducen, trabajan o no tienen pantalla cerca.

Qué emisoras locales narran el partido en cada ciudad

TelevisaUnivision Radio, a través de su equipo de Fútbol de Primera, asignó una estación distinta en cada uno de los cuatro mercados donde tiene cobertura. La transmisión arranca a las 20.30 (hora del Este) y no está disponible por streaming, según informó Univision.

TelevisaUnivision Radio va a reservar la cobertura para los partidos de mayor interés JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo seguir el partido por radio fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston

Quien esté fuera de Nueva York, Chicago, Dallas o Houston todavía tiene opciones para escuchar el juego, aunque conviene distinguir el idioma de cada una antes de sintonizar.

SiriusXM FC (canal 157) y FOX Sports on SiriusXM (canal 83): cobertura en inglés, a cargo de comentaristas como Tony Meola y Eric Wynalda, disponible por suscripción en el auto o la aplicación móvil, según informó SiriusXM.

Qué otros partidos del Mundial se pueden seguir por radio en español

La cobertura radial en AM/FM no es general para todo el torneo. TelevisaUnivision Radio la reserva para los cruces de mayor interés, según surge de sus calendarios diarios publicados durante el Mundial.

Para los partidos sin cobertura AM/FM, Fútbol de Primera Radio mantiene su transmisión por streaming en fdpradio.com

mantiene su transmisión por streaming en El esquema de cuatro ciudades (Nueva York, Chicago, Dallas y Houston) se repite con horarios distintos según el día y el partido elegido.

La peculiar promesa que cumplió un hincha de Ecuador tras la victoria frente a Alemania

El ganador de México vs. Ecuador avanza a octavos de final, donde espera al vencedor de Inglaterra vs. República Democrática del Congo, el domingo 5 de julio en el mismo estadio de Ciudad de México.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.