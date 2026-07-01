Lo detuvieron por seguir a la Guardia Nacional con la “Marcha Imperial” de Star Wars: cobrará US$50.000

En agosto de 2025, cuando se desplegaron las tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., un hombre decidió protestar e hizo sonar la “Marcha Imperial” de Star Wars mientras avanzaban. En ese momento fue detenido, pero tras presentar una demanda recibirá una compensación de US$50.000.

Hombre detenido por reproducir la “Marcha Imperial” defendió su libertad de expresión en Washington D.C. y ganó

Sam O’Hara presentó una demanda con el apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que en un comunicado explicó que el Distrito de Columbia acordó pagar una indemnización para resolver las acusaciones por violación a la Primera Enmienda.

Como forma de protesta un ciudadano del Distrito de Columbia seguía a la Guardia Nacional con la "Marcha imperial".

De acuerdo con los detalles, desde que el presidente Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia, O’Hara comenzó a seguir a las tropas mientras reproducía la “Marcha Imperial”, la melodía que suena cuando Darth Vader y los soldados de asalto aparecen en las películas de Star Wars. El residente compartió su forma de protesta en redes sociales.

Su acción no fue bien recibida por el sargento Devon Beck que, cuando se topó con O’Hara el 11 de septiembre de 2025 cerca de la intersección de las calles 14 y Q NW, decidió llamar a la policía de DC. Los agentes llegaron y esposaron al ciudadano y lo mantuvieron detenido entre 15 y 20 minutos.

O’Hara protestó no solo por la detención, sino por el trato que recibió por parte de los oficiales: “En lugar de respetar mi derecho a protestar, los agentes de policía me esposaron con tanta fuerza que al día siguiente todavía tenía marcas y dolor en las muñecas”.

La demanda contra la Guardia Nacional fue por violar la Primera Enmienda

La situación, de acuerdo con ACLU, representó una violación a la Primera Enmienda que prohíbe a los funcionarios gubernamentales impedir que las personas graben o protesten. Además, también reclamaron por la Cuarta Enmienda, que prohíbe las detenciones injustificadas.

Si bien la organización únicamente dio a conocer que llegó a un acuerdo, según Telemundo se trató de una indemnización de US$50.000 para reparar el daño y evitar que la causa siga su curso.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington D.C. Mark Schiefelbein - AP

La demanda contra la Guardia Nacional se mantiene a pesar del acuerdo

Tras darse a conocer que el Distrito de Columbia acordó pagar al residente Sam O’Hara una indemnización, el demandante declaró que la respuesta del gobierno solo alienta a más protestas.

Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington en 2025 Rahmat Gul - FR172204 AP

En el comunicado de ACLU, O’Hara dijo: “Los intentos del gobierno por silenciarme resultaron contraproducentes y provocaron aún más atención sobre el despliegue injusto de la Guardia Nacional en Washington”.

Finalmente, la organización compartió que, aunque se llegó a un acuerdo con el Distrito de Columbia, la demanda por violar la libertad de expresión contra el sargento Beck, de la Guardia Nacional, continuará.

El despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia comenzó en agosto de 2025 luego de que el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva en la que declaró estado de emergencia.