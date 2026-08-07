EE.UU. pierde 23.000 puestos de trabajo en julio, pero disminuye la tasa de desempleo

EE.UU. perdió 23.000 puestos de trabajo durante el mes de julio, pero la tasa de desempleo se redujo a 4,1%, por debajo de las expectativas de los analistas, según datos publicados este viernes por el gobierno.

Los analistas esperaban la creación de 83.000 puestos de trabajo, una cifra relativamente baja para la economía estadounidense, de acuerdo con el consenso de MarketWatch.

La creación de empleo cayó en el sector de los gobiernos locales, la educación y el comercio minorista, mientras que siguió avanzando en la atención en salud.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revisó a la baja las cifras de los meses de mayo y junio, periodo en el que solamente se crearon 83.000 puestos de trabajo; es decir, 103.000 menos de lo estimado inicialmente.

Sin embargo, la tasa de desempleo fue ligeramente inferior a la de junio (4,2%) y a la de mayo (4,3%), debido a la constante disminución del índice de participación en la población activa de los estadounidenses en edad de trabajar.

En total, 6,9 millones de personas están desempleadas en EE.UU., de las cuales 1,8 millones se consideran como desempleados de largo plazo (más de 27 semanas).