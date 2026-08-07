María Elvira Salazar sobre familiares detenidos por ICE: “El sistema migratorio está fallando a los buenos estadounidenses”

La congresista María Elvira Salazar denunció fallas en el sistema migratorio en una reciente conferencia de prensa. La representante de Florida acompañó al sargento veterano Wilmer Trujillo en su reclamo por la liberación de su esposa detenida.

Salazar consideró que el sistema migratorio “está fallando a los estadounidenses honorables”.

Salazar utilizó la trayectoria de servicio del sargento Trujillo para ilustrar su postura sobre el impacto humano de la burocracia actual. El veterano enfrentó múltiples misiones en el extranjero para proteger los intereses nacionales de EE.UU.

María Elvira Salazar criticó el arresto de cónyuges de veteranos en Estados Unidos

En ese marco, en el evento ocurrido en julio, la congresista criticó la falta de protección legal para los familiares inmediatos de quienes visten el uniforme militar.

A su vez, Salazar lamentó que el patriotismo de estos ciudadanos no encuentre reciprocidad en las leyes de inmigración vigentes.

“Una vez más, nuestro sistema migratorio está fallando a los estadounidenses honorables y buenos”, declaró.

La esposa de Trujillo cuida a un hijo con una condición médica que requiere supervisión a diario y cirugías frecuentes. Por ello, Salazar enfatizó que el sistema debe priorizar la estabilidad de las familias que demuestran un compromiso real con la nación.

María Elvira Salazar echó culpas al Congreso y defendió a las agencias federales

La representante de Florida analizó la raíz del problema y exculpó a las agencias federales de la responsabilidad última. Salazar aclaró que las autoridades migratorias solo ejecutan las normas que el Poder Legislativo aprueba.

La congresista María Elvira Salazar culpó al Congreso por permitir arrestos de cónyuges de veterano en Estados Unidos Facebook Rep. María Elvira Salazar

En cambio, identificó a la “falta de acción” en Washington como el factor determinante en la crisis de las familias separadas. “El culpable es el Congreso, porque no estamos escribiendo ni arreglando las leyes que están en los libros que no abordan el estatus familiar mixto como este caballero”, sostuvo.

Asimismo, la congresista hizo un llamado a sus colegas para que asuman su papel en la creación de soluciones migratorias. En esa línea, insistió en que el Congreso tiene la facultad de corregir estas injusticias mediante reformas legislativas serias.

La alternativa legislativa que presentó Salazar para hacer frente a esta situación

Salazar presentó la Ley de Dignidad como la alternativa legislativa para evitar la separación de familias con estatus mixto. Esta propuesta otorgaría a los jueces de inmigración la autoridad para decidir sobre casos específicos con criterios de equidad.

“Es imposible en Estados Unidos, con la fuerza militar más grande, poderosa, mejor y más noble del mundo, que este caballero tenga que pasar por esta situación”, consideró.

La legisladora subrayó que el sacrificio de los veteranos merece el respaldo de todas las ramas del gobierno. Según sus palabras, Trujillo sacrificó su tranquilidad personal durante 20 años para garantizar la libertad de la nación.

En ese marco, la Ley de Dignidad permitiría que el sistema judicial evalúe el historial positivo de cada individuo antes de proceder con una detención. Los jueces podrían considerar factores humanitarios y la ausencia de antecedentes penales en sus decisiones finales.

La Ley de Dignidad busca proteger a las familias de veteranos y evitar su separación Facebook/Rep. María Elvira Salazar

La administración Trump detuvo a más de 50 cónyuges y padres de militares, según una investigación

Una investigación reciente de AP reveló que, desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, las autoridades detuvieron a más de 50 cónyuges y padres de militares activos.

Al menos seis familiares sufrieron la deportación y otros ocho permanecen actualmente bajo custodia federal.

Una directiva de abril de 2025 establece que el servicio militar no exime a los extranjeros de las consecuencias de las leyes migratorias. El gobierno sostiene que el estatus legal no ocurre de forma automática por tener parientes en las fuerzas armadas.