Oficial y confirmado: Trump firma nuevos decretos para restringir el turismo de parto y la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas con las que su gobierno busca endurecer el control sobre el llamado turismo de parto. Además, las medidas buscan establecer nuevos criterios para que las agencias federales limiten el reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento en determinados casos.

Trump endurece la política contra el turismo de parto

La primera orden ejecutiva, titulada “Ending Birth Tourism”, sostiene que la ciudadanía estadounidense representa uno de los mayores privilegios que puede otorgar el país norteamericano y afirma que ese estatus no debe obtenerse mediante el uso indebido de las leyes migratorias.

Delia Ramírez Sobre La Ciudadanía Por Nacimiento

Según el documento, ingresar a EE.UU. con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz constituye una explotación de las categorías temporales creadas por el Congreso. El decreto también asegura que existen operadores dedicados al turismo de parto que promocionan servicios destinados a ciudadanos extranjeros interesados en viajar a territorio estadounidense para que sus hijos nazcan allí.

De acuerdo con el texto, estas organizaciones prometen beneficios vinculados con la ciudadanía, acceso a programas públicos y estadías en hoteles, alquileres o instalaciones especializadas, aunque el gobierno federal sostiene que en muchos casos esas promesas no se cumplen.

Además, el documento afirma que estos operadores instruyen a sus clientes para ocultar el verdadero motivo del viaje ante funcionarios consulares y agentes fronterizos con el objetivo de obtener una visa de ingreso.

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de una definición formal del concepto de turismo de parto. La administración Trump establece que esa práctica comprende tanto el ingreso de un ciudadano extranjero a EE.UU. mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense como cualquier acción destinada a facilitar ese ingreso para el mismo fin.

Para implementar esta política, el presidente delegó facultades previstas en la legislación migratoria al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Nacional, quienes podrán emitir reglamentos, políticas, directrices operativas y otras disposiciones necesarias para ejecutar la orden. Entre las acciones contempladas aparecen:

Impedir el ingreso al país de personas que intenten participar en turismo de parto.

al país de personas que intenten participar en turismo de parto. Negar visas u otras autorizaciones de viaje.

u otras autorizaciones de viaje. Revocar visas o permisos previamente otorgados.

o permisos previamente otorgados. Imponer una prohibición permanente de ingreso a quienes intenten ingresar con ese propósito.

a quienes intenten ingresar con ese propósito. Negar la entrada o disponer la expulsión de extranjeros que hayan participado o planeen participar en estas prácticas.

que hayan participado o planeen participar en estas prácticas. Adoptar medidas contra organizaciones, entidades o individuos, tanto dentro como fuera de EE.UU., que faciliten el turismo de parto de cualquier manera.

Ciudadanía por nacimiento: los nuevos criterios establecidos por Trump

La segunda orden ejecutiva, denominada “Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship”, desarrolla la política del gobierno respecto de la ciudadanía por nacimiento tras citar una decisión de la Corte Suprema del 30 de junio en el caso Trump v. Barbara.

Según el texto, el máximo tribunal determinó que la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se aplica a los niños nacidos de padres respecto de quienes no existe una “ficción extraterritorial”. A partir de esa referencia, la administración identifica determinadas categorías de personas que, según el decreto, quedan fuera de esa regla.

El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a combatir el denominado turismo de parto y limitar los criterios de la ciudadanía por nacimiento Mark Schiefelbein - AP

La política ordena que ningún departamento ni agencia emita documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense ni acepte documentos emitidos por autoridades estatales, locales u otras entidades cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense y además se verifique alguna de las situaciones previstas en el decreto.

La orden ejecutiva de Trump identifica los casos con restricciones a la ciudadanía por nacimiento

El texto enumera expresamente las categorías incluidas en la nueva política en las que no se reconocerá la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Entre ellas aparecen: