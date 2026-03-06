EEUU pierde 92.000 puestos de trabajo en febrero y desempleo trepa a 4,4%

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

La mayor economía del mundo perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126.000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% desde el 4,3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo.

"El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja", agregó el informe.

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída.

Es probable que las cifras acrecienten las preocupaciones sobre el mercado laboral, cuya fortaleza había contribuido anteriormente a apuntalar el gasto de las familias.

Los datos de febrero también podrían servir de argumento favorable a una reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para apuntalar la economía.