EE.UU. planea anunciar acuerdo nuclear con Arabia Saudita, según medios

Estados Unidos planea anunciar el miércoles un acuerdo con Arabia Saudita que dotaría a ese país de un programa nuclear civil, informó la prensa, en medio de la reanudación de los combates entre el gigante petrolero del Golfo y los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán.

Citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados, The New York Times reportó el martes que el gobierno de Donald Trump planea firmar formalmente y anunciar el pacto con los saudíes el miércoles.

La administración del magnate republicano afirmó que el acuerdo aportará miles de millones de dólares a la industria nuclear estadounidense.

Una cláusula del pacto, que tendría una duración de 30 años, prevé que empresas estadounidenses construyan una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita si un estudio conjunto determina que está justificado, informó, por su parte, The Wall Street Journal.

Pero algunos legisladores estadounidenses de ambos partidos y funcionarios israelíes han expresado su oposición a un proyecto atómico civil para Arabia Saudita, por temor a que pueda convertirse eventualmente en un programa para desarrollar armas nucleares.

Se espera que el acuerdo sea presentado al Congreso en los próximos días, pero su aprobación no es necesaria para que entre en vigor.

Arabia Saudita y los hutíes intercambiaron ataques la semana pasada por primera vez en años, lo que puso en peligro una tregua de 2022. Los rebeldes en gran medida se han mantenido al margen desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán a finales de febrero.