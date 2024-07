EE.UU. propone un acuerdo a Boeing por accidentes con el 737 Max y desata la bronca de los familiares de las víctimas

Escuchar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene previsto acusar a Boeing de fraude y ofrecerle un acuerdo de culpabilidad para evitar que vaya a juicio, según fuentes citadas por los diarios The New York Times y The Guardian.

Boeing tiene hasta finales de esta semana para decidir si acepta el acuerdo elaborado por el Departamento de Justicia en relación con dos accidentes aéreos: uno ocurrido en 2018 en el que murieron 189 personas que volaban con la aerolínea Lion Air, y otro en 2019 en el que perdieron la vida 157 personas que volaban con Ethiopian Airlines.

Sede de Boeing EFE

Ambos siniestros provocaron una alarma global entre los reguladores aéreos, que prohibieron el vuelo de los 737 Max durante casi dos años.

Aunque los detalles del acuerdo de culpabilidad ofrecido a Boeing aún no son públicos, fuentes citadas por The Guardian y The New York Times indican que incluiría el pago de una multa, un periodo de prueba de tres años y la supervisión de Boeing por parte de una entidad externa.

Paul G. Cassell, abogado que representa a las familias de las víctimas, afirmó en un comunicado que este tipo de acuerdo no cumple con lo que las familias de las víctimas de esos accidentes habían solicitado.

De hecho, las familias han interpretado el acuerdo como una especie de “trato preferencial” ya que no obligaría a Boeing a admitir responsabilidad por la muerte de las 346 personas que fallecieron en los dos siniestros, según indicó el letrado a The Guardian y The New York Times.

Hoy se cumplen 5 años del accidente del vuelo ET 302 de Ethiopian Airlines.



El Boeing 737 MAX 8, con registro ET-AVJ, se estrelló minutos después de despegar de Addis Ababa rumbo a Nairobi.



Las 157 personas a bordo fallecieron. pic.twitter.com/Ykp8KEpPXZ — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) March 10, 2024

“Las familias se opondrán enérgicamente a este acuerdo de culpabilidad”, prometió Cassell, quien añadió: “La memoria de 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto”.

Familiares de víctimas de accidentes de aviones Boeing 737 MAX en 2018 y 2019 pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos una multa al fabricante aeronáutico de unos 24.800 millones de dólares y que sus responsables sean llevados ante la justicia.

“Dado que el crimen de Boeing es el crimen corporativo más mortífero en la historia de Estados Unidos, una multa máxima de más de 24.000 millones de dólares está legalmente justificada y es claramente apropiada”, escribió el representante de las familias de las víctimas, Paul Cassell, en una carta a la que la AFP tuvo acceso.

Un avión Boeing 737 Max Boeing

La misiva de los familiares, de 32 páginas, detalla los cálculos realizados para llegar a la suma, precisando que “entre 14.000 y 22.000 millones de dólares de la multa podrían suspenderse a condición de que Boeing dedique estos fondos a un supervisor independiente y a mejoras relacionadas con (...) la seguridad”.

El director general de Boeing, Dave Calhoun, había reconocido la “gravedad” de la situación relativa a los controles de calidad de la producción de su compañía, asegurando ante una comisión de investigación del Senado estadounidense que están logrando avances.

“Me disculpo por el dolor que hemos causado, y quiero que sepan que estamos totalmente movilizados, en su memoria, para trabajar y centrarnos en la seguridad durante el tiempo”, afirmó.

Con información de EFE y AFP

El Tiempo (Colombia)