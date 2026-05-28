EE.UU. quiere prohibir el derecho a aterrizaje de aerolíneas iraníes

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que Estados Unidos suspenderá el acceso de las aerolíneas iraníes a lugares de aterrizaje y reabastecimiento, sin aclarar cómo pretende aplicar esa medida a nivel mundial.

Bessent afirmó que Washington "cerrará el acceso de las dos aerolíneas iraníes a puntos de aterrizaje, reabastecimiento de combustible y venta de billetes", sin ofrecer más detalles.

"Solo un resultado satisfactorio en las negociaciones pondrá fin a la espiral descendente" para Irán, advirtió.

Las dos aerolíneas iraníes oficiales, Iran Air y Mahan Air, ya son objeto de sanciones.

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, la nueva agencia de Teherán que pretende recaudar tarifas por transitar el estrecho de Ormuz.

Teherán ha cerrado de facto esta vía marítima, una ruta clave para el transporte de energía, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

Desde entonces, los costos de la energía se han disparado en todo el mundo.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un precario alto el fuego desde el 8 de abril, que ya ha sido violado varias veces, mientras se negocia un acuerdo de paz.