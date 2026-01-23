EEUU rechaza críticas de Reino Unido por comentarios de Trump sobre tropas de la OTAN en Afganistán

La Casa Blanca rechazó el viernes las críticas del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre los comentarios del presidente Donald Trump, quien aseguró que las tropas de la OTAN evitaron la línea del frente en Afganistán

"El presidente Trump está absolutamente en lo correcto; Estados Unidos ha hecho más por la OTAN que lo que cualquier otro país en la alianza ha hecho de forma conjunta", dijo la vocera Taylor Rogers en una declaración enviada a la AFP

Más temprano, Starmer se hizo eco de la indignación en su país sobre los dichos de Trump, que tildó de "insultantes" y dijo que si hubiera sido él, "pediría disculpas"