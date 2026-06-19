EEUU recibe nuevo Air Force One donado por Catar

La Fuerza Aérea de Estados Unidos recibió este viernes su nuevo avión, el Air Force One, un Boeing 747 modificado, de gran tamaño, completamente nuevo y cuya donación por Catar despertó inquietudes éticas y de seguridad

"Recién pintado con su nueva librea roja, blanca y azul, y con las últimas modificaciones dispuestas por el gobierno, el avión ha entrado en servicio" para el presidente Donald Trump, anunció la Fuerza Aérea en un comunicado

Periodistas que acompañan al mandatario también publicaron imágenes del aparato, pintado de blanco con una ancha franja roja horizontal y la parte inferior azul oscuro. El fuselaje lleva la inscripción "Estados Unidos de América"

El avión "comenzará sus vuelos de puesta en servicio", declaró la Fuerza Aérea, como preparación para su integración gradual en la flota presidencial

Estos vuelos tienen como objetivo verificar las capacidades necesarias para el transporte seguro del presidente

Obsequiado por Catar y valorado en varios cientos de millones de dólares, este avión ha suscitado importantes interrogantes éticos y constitucionales, en particular en lo que respecta a los límites de los obsequios que un presidente puede recibir de otro país

También genera inquietudes de seguridad, dado que la aeronave, originalmente perteneciente a un gobierno extranjero, estaba destinada a desempeñar la función altamente delicada de avión presidencial

Se sabe que las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sofisticados sistemas de defensa capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos

También cuentan con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor