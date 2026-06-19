Ni Tesla ni Toyota: el dato sobre los carros eléctricos chinos que podría complicar a EE.UU.

El mercado automotor de China atraviesa una transformación que redujo los precios de los vehículos eléctricos nuevos a niveles muy inferiores a los de Estados Unidos. De acuerdo con un análisis de Reuters basado en datos de DCar, un consumidor en China podría comprar cinco modelos de bajo costo por un monto similar al precio de lista promedio de un vehículo nuevo en EE.UU.

Comparativa: cinco autos eléctricos chinos por el precio de uno estadounidense

Según el informe de Reuters, un comprador puede obtener cinco modelos económicos en China por un valor total de US$49.440. En tanto, de acuerdo con Kelley Blue Book, el precio de lista promedio de un vehículo nuevo en EE.UU. fue de US$51.456 en marzo.

Los cinco autos eléctricos chinos que se pueden conseguir al precio de uno en el mercado de Estados Unidos

La lista de los vehículos más populares y económicos que se pueden conseguir, con sus respectivos precios iniciales convertidos, consta de:

Geely EX2: US$10.060

Wuling Hongguang MiniEV: US$6560

BYD Seagull: US$10.200

BYD Yuan UP: US$10.945

BYD Qin Plus DM: US$11.675

En ese marco, aunque ninguno de estos vehículos se vende actualmente en los concesionarios estadounidenses, según Reuters, su existencia plantea un desafío logístico y competitivo para las marcas tradicionales de Occidente, como Tesla y Toyota.

Cómo son los autos eléctricos chinos que se pueden conseguir por menos de US$12.000

Los modelos eléctricos chinos cuentan con comodidades y funciones avanzadas. De acuerdo con la información de Reuters, el Geely EX2, por ejemplo, ofrece una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas y soluciones de almacenamiento inteligente que maximizan la percepción de espacio interior.

Por su parte, el BYD Seagull destaca por integrar un sistema LiDAR opcional de asistencia a la conducción y cambio de carril automático. Este modelo 2026 también incorporó un sistema de carga rápida y una autonomía de aproximadamente 314 millas en su versión premium, según el estándar de prueba chino.

Así se ve por dentro un auto BYD Yuan BYD

El diseño del Seagull fue optimizado con estrategias de ahorro de costos, como la implementación de un limpiaparabrisas único, aunque el modelo actual ya incluye un juego doble para mejorar su desempeño bajo lluvia intensa.

En tanto, el Wuling Hongguang MiniEV es la opción más sencilla. Su reciente actualización de 2026 añadió un diseño de cuatro puertas, lo que permite una mayor comodidad para adultos en las plazas traseras pese a sus dimensiones diminutas.

En comparación, sus medidas son tan reducidas que dos unidades cabrían en el espacio ocupado por una sola camioneta Ford F-150.

Cómo impactaría el mercado chino de autos eléctricos en la competenia a nivel mundial

La hipercompetencia en China no solo favorece al consumidor local, sino que impulsa la expansión internacional de estas marcas. Según Reuters, compañías como Geely ya empezaron a exportar modelos como el EX2 hacia mercados emergentes en Brasil, Indonesia y Tailandia.

La presentación de un BYD Yuan UP 2026

En ese sentido, los analistas observan que, al enfocarse en la eficiencia constructiva, las empresas chinas han logrado dominar el volumen de ventas global. Solo los tres modelos principales de BYD por debajo de los US$12.000 registraron 700 mil ventas en los últimos 12 meses.