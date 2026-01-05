EEUU recomienda dar menos vacunas a los niños

El gobierno de Estados Unidos reformó el lunes el calendario federal de vacunas pediátricas de Estados Unidos, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades, entre ellas la influenza.

El cambio drástico fue anunciado por el Departamento de Salud del país, dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., y supone una modificación profunda tras años de recomendaciones con respaldo científico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendarán ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de como práctica estándar.

La agencia ya había recomendado este mismo cambio de modelo para las vacunas de covid-19.

Esta decisión se da tras la directiva del presidente Donald Trump de que las autoridades sanitarias comparen el calendario de vacunación de Estados Unidos con los de otros países.

"Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública", dijo Kennedy.

Pero expertos en medicina y salud pública critican desde ya la reforma.

Sean O'Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, aseguró que "el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales".