EE.UU. recupera el cuerpo del segundo soldado desaparecido en Marruecos

El Ejército de Estados Unidos recuperó el cuerpo del segundo de sus soldados que había desaparecido en el sur de Marruecos durante ejercicios militares, informó el mando militar este miércoles

Los dos militares desaparecieron en una zona de acantilados a orillas del océano Atlántico, durante una maniobra de fuerzas multinacionales a principios de mayo

El primer cuerpo había sido recuperado el domingo

Los restos de los dos soldados -identificados como Kendrick Lamont Key Jr. y Mariyah Collington- fueron llevados al hospital militar marroquí

De allí fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense para su repatriación

Los cuerpos de los militares "están en camino a Estados Unidos", dijo el ejército en un comunicado, y agregó que el incidente está bajo investigación

La semana pasada un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, le dijo a la AFP que los dos soldados pudieron haber caído al mar por accidente, al descartar un acto de terrorismo