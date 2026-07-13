EE.UU. reembolsa decenas de miles de millones de dólares a los importadores

El gobierno de EE.UU. ya reembolsó varias decenas de miles de millones de dólares a los importadores por aranceles aduaneros recaudados antes de que la Corte Suprema los declarara ilegales, según un informe de las cuentas públicas divulgado el lunes.

Los aranceles aduaneros son un pilar de la política económica y diplomática del presidente Donald Trump desde su regreso al poder el año pasado.

Pero el máximo tribunal estadounidense frenó en febrero una gran parte de estos recargos y el Ejecutivo debió reembolsar a los importadores las sumas indebidamente cobradas.

Como resultado, los datos oficiales sobre el presupuesto están lastrados por un nivel inusual de devoluciones de derechos de aduana: 81 millones de dólares desde el inicio del ejercicio fiscal (octubre de 2025 para el Estado federal), frente a 5.000 millones en el mismo periodo del año pasado.

Esto se debe "casi por completo" a la decisión de la Corte Suprema, con reembolsos concentrados en los meses de mayo y junio, precisó a periodistas un funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Trump describió estos recargos como una varita mágica que podía, al mismo tiempo, permitir la relocalización de industrias en EE.UU., negociar condiciones más ventajosas para las exportaciones estadounidenses y enderezar las finanzas públicas.

El déficit público, que había disminuido ligeramente el año pasado gracias a los ingresos aduaneros récord, ha vuelto a ampliarse.

Se sitúa en 1,367 billones de dólares en los nueve primeros meses del año fiscal, un alza del 2%.

EE.UU. gastó más de 1 billón de dólares en el reembolso de su deuda en el periodo (+14%). Con la guerra en Oriente Medio, su gasto militar también ha aumentado (+5%).