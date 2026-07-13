Recompensa de US$5 millones: nació en California, es hijastro de El Mencho y EE.UU. lo identifica como líder del CJNG

El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) identificó a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como una de las figuras más relevantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026. El Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Quién es Juan Carlos Valencia González, el hombre buscado por EE.UU.

De acuerdo con información difundida por el NCTC, Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que posee ciudadanía estadounidense.

Su entorno familiar estuvo vinculado durante décadas a algunas de las principales estructuras del narcotráfico mexicano. Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, quien dirigió el CJNG hasta su muerte durante un operativo militar en febrero de 2026. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, identificado como fundador del Cartel del Milenio.

Según expedientes judiciales de Estados Unidos, su nombre aparece bajo investigación desde al menos 2007. Diversos reportes especializados sostienen que su influencia dentro del grupo delictivo creció tras la captura de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, ocurrida en 2015.

EE.UU. ofrece recompensa por el hijastro de "El Mencho"; nació en California Departamento de Estado de EE.UU.

Por qué EE.UU. ofrece US$5 millones por “El 03”

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene vigente una recompensa de US$5 millones para quien proporcione información que conduzca a la captura de Valencia González.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vincula con operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas y hechos violentos atribuidos a la organización criminal.

En 2020 fue acusado formalmente en una corte federal de Washington por cargos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, en diciembre de 2021, el Departamento de Estado anunció la recompensa que continúa vigente.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vincula con operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

Qué dice el NCTC sobre su papel dentro del CJNG

La actualización más reciente del NCTC ubica a “El 03” entre las figuras con mayor peso dentro de la estructura criminal. Según el organismo estadounidense, el CJNG cuenta con entre 15.000 y 20.000 integrantes distribuidos en distintas regiones de México. El informe señala además que diversos mandos regionales reportan a los niveles superiores de conducción de la organización.

La estructura criminal mantiene presencia en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Guanajuato, además de disputar corredores estratégicos para el tráfico de drogas con otros grupos delictivos, incluido el Cartel de Sinaloa.

Las agencias de seguridad estadounidenses sostienen que el grupo utiliza métodos violentos para expandir su presencia territorial, proteger rutas de distribución y sostener sus actividades ilícitas.

Una foto de archivo de la DEA muestra a un joven Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho"

La disputa por el control de la organización criminal mexicana

De acuerdo con DW, la evolución del CJNG continúa bajo seguimiento de organismos de inteligencia y especialistas en seguridad. Durante los últimos años, distintos informes identificaron a varios integrantes de alto rango como posibles figuras de influencia dentro de la estructura. Entre ellos apareció Audias Flores Silva, detenido por fuerzas de seguridad mexicanas en abril de 2026.

Analistas del crimen organizado consideran que el futuro del cartel dependerá de la capacidad de sus distintos liderazgos para consolidar poder dentro de la organización. Mientras algunos reportes ubican a Valencia González entre los perfiles con mayor peso operativo y financiero, otros mandos conservan influencia territorial y capacidad armada.