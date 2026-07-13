¿Trump pone fin al cambio de hora en EE.UU.? Esta semana se vota un proyecto respaldado por el presidente

Durante esta semana del 13 de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizará el proyecto H.R. 139, conocido como Sunshine Protection Act. La iniciativa busca eliminar el cambio de hora estacional y establecer el Daylight Saving Time (DST) como regla permanente en gran parte del país norteamericano.

Cuándo podría terminar el ajuste semestral de los relojes en EE.UU.

En la actualidad, la mayor parte de EE.UU. adelanta los relojes una hora el segundo domingo de marzo para iniciar el horario de verano hasta el primer domingo de noviembre, cuando los relojes regresan al horario estándar. El sistema funciona bajo la Ley de Tiempo Uniforme de 1966 y el calendario vigente fue actualizado mediante la Ley de Política Energética de 2005.

Existe un fuerte movimiento legislativo para poner fin a estos cambios. La Sunshine Protection Act busca hacer que el DST sea el estándar nacional permanente y está programado para ser debatido y sometido a votación esta semana por la Cámara de Representantes, según un aviso oficial.

Sunshine Protection Act y los cambios que plantea para todo EE.UU.

El proyecto que será sometido a votación elimina el ajuste de los relojes dos veces al año y convierte el horario de verano en el horario permanente del país norteamericano. Para ello modificará disposiciones de la legislación federal que regulan los husos horarios nacionales.

Según el texto legislativo, también se contempla que los estados que actualmente no aplican el DST podrían decidir, mediante su legislación, si adoptan el nuevo esquema o mantienen el sistema que utilizan actualmente. Entre las jurisdicciones que hoy permanecen todo el año con horario estándar se encuentran Hawái, la mayor parte de Arizona y territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El proyecto fue presentado en enero de 2025 por el representante Vern Buchanan. En mayo, obtuvo el respaldo del Comité de Energía y Comercio de la Cámara con una votación de 48 votos a favor y uno en contra, lo que permitió que avanzara hacia el pleno.

Bajo las normas actuales, EE.UU. se ve obligado a ajustar su reloj dos veces al año Freepik

Trump respalda el horario de verano permanente y presiona al Congreso

El presidente Donald Trump expresó públicamente su apoyo a la iniciativa y pidió al Congreso avanzar con la aprobación de la norma. Entre sus argumentos, señaló que eliminar el cambio semestral evitaría costos asociados al ajuste de los relojes y sistemas públicos y pondría fin a un procedimiento que considera innecesario.

“Trabajaré arduamente para que este proyecto se convierta en ley. Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el reloj, sin mencionar todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción semestral”, dijo Trump en una publicación de Truth Social en mayo. “Nos fuimos por la alternativa mucho más popular, el ahorro de luz diurna, que nos brinda días más largos y luminosos. ¿Y quién puede oponerse a eso? ¡Esto es pan comido!“, señaló.

El mensaje de Donald Trump en apoyo a la ley que busca establecer el DST de manera permanente Truth Social @realDonaldTrump

Los impulsores de la ley sostuvieron que mantener el horario de verano durante todo el año evitaría las alteraciones provocadas por los cambios de reloj de marzo y noviembre. También afirmaron que contar con más luz durante las últimas horas de la tarde favorecería el comercio, el turismo y las actividades recreativas, además de contribuir a disminuir algunos accidentes de tránsito y laborales relacionados con la transición horaria.

“Los estadounidenses de todo el país están cansados ​​del cambio de hora bianual, y la evidencia demuestra claramente que el DST permanente puede mejorar la salud pública, disminuir la delincuencia y fomentar las actividades al aire libre", aseguró Buchanan en un comunicado. “Acabar con el cambio de hora es una reforma de sentido común que mejorará la vida cotidiana de millones de estadounidenses”, agregó.

El proyecto de ley impulsado por el representante republicano de Florida podría terminar con el cambio de hora en Estados Unidos y establecer el horario de verano de forma permanente Archivo

Por qué médicos rechazan el DST permanente y prefieren el horario estándar

Las asociaciones médicas y científicas dedicadas al sueño mantienen una posición diferente. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés), la Asociación Médica Americana (AMA, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional del Sueño (NSF, por sus siglas en inglés) coinciden en que los cambios de hora deberían desaparecer, pero consideran que el horario estándar permanente es la alternativa más compatible con el funcionamiento del organismo.

“El horario estándar permanente es la opción más saludable para todos los estadounidenses”, aseguró la Dra. Fariha Abbasi-Feinberg, presidenta de la AASM y médica especialista en medicina del sueño, en un comunicado. “Esta opción contribuye a que las mañanas se ajusten mejor a la luz natural y a los ritmos circadianos humanos”, señaló.

Como alternativa a la propuesta que se debatirá esta semana en la Cámara de Representantes, los especialistas en medicina propusieron la iniciativa Sunshine for Our Kids Act, impulsada por los representantes Mary Gay Scanlon y Pat Harrigan. El proyecto propone eliminar el cambio estacional, establecer el horario estándar como regla nacional y permitir que cada estado adopte otro esquema únicamente mediante legislación propia.