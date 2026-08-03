EE.UU. renueva a Pochettino como seleccionador hasta 2030

La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció este lunes la renovación del seleccionador argentino Mauricio Pochettino hasta 2030, año del próximo Mundial masculino.

Esta renovación "permitirá a Pochettino y a su equipo técnico prolongar el crecimiento de la selección masculina absoluta, teniendo de paso un impacto en el ecosistema estadounidense del fútbol".

El DT de 54 años se hizo cargo de la selección estadounidense en septiembre de 2024 y se concentró en preparar al combinado anfitrión del Mundial 2026 para esa cita, en la que alcanzaron los octavos de final, perdidos contra Bélgica.

"Con este nuevo compromiso, el técnico y su equipo técnico también aconsejarán y apoyarán a la federación en el desarrollo de todo el recorrido de la selección: fútbol juvenil, educación de entrenadores, colaboración con ligas profesionales y otras facetas de la comunidad futbolística", añadió el comunicado.

"Después de haber trabajado dos años con US Soccer, ha quedado claro que hay un enorme potencial para hacer todavía más fuerte el programa de la selección nacional", declaró Pochettino, citado en el comunicado.