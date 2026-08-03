De Nueva York a Florida: se viene una ronda de tormentas con amenaza de inundaciones

El lunes 3 de agosto está marcado por tormentas, lluvias persistentes y riesgo de inundaciones repentinas en gran parte de Estados Unidos. Un frente frío avanza sobre el este, desde Nueva York hasta Florida, mientras otro sistema afecta las Llanuras del Norte y el Medio Oeste, donde también se esperan fenómenos severos.

Lluvia y riesgo de inundaciones: el pronóstico para el este de EE.UU. este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente, que se extenderá desde el noreste y atravesará los Apalaches, la costa central del Golfo de México hasta llegar a Texas, avanzará lentamente hacia el este durante el lunes.

Satélite De La NOAA Hoy

A medida que el sistema se desplace, favorecerá el desarrollo de tormentas desde el noreste hasta la costa del sureste y el este del golfo. El organismo pronosticó un riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas en tres sectores del este de EE.UU. durante este lunes:

Norte del Atlántico Medio y norte de Nueva Inglaterra .

y norte de . Costa de las Carolinas .

. Costa del Golfo en el este de Florida.

Las precipitaciones más intensas podrán provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas, carreteras, pequeños cursos de agua y sectores bajos, que serán los lugares más vulnerables ante la acumulación de agua.

Según el NWS, aunque no se espera un evento generalizado de inundaciones catastróficas, las lluvias intensas concentradas en períodos cortos incrementarán el riesgo de incidentes.

Tormenta en el noreste y el Atlántico Medio: ciudades de EE.UU. que permanecerán bajo vigilancia

Según Fox Weather, el inicio de la semana laboral estará acompañado de varias rondas de lluvias y tormentas que afectarán a gran parte de la costa este. El mayor riesgo de inundaciones repentinas se concentrará sobre el noreste y el Atlántico Medio, donde un frente frío de desplazamiento lento interactuará con una atmósfera muy húmeda.

Las precipitaciones más fuertes podrán alcanzar intensidades de entre una y dos pulgadas por hora (equivalentes a aproximadamente 25 a 50 milímetros por hora), un ritmo suficiente para provocar acumulaciones rápidas de agua en calles, pasos bajos y zonas urbanizadas.

El NWS fijó un riesgo leve (nivel 2 de 4) por precipitaciones excesivas en tres zonas: el norte del Atlántico Medio, Nueva Inglaterra, las Carolinas y la costa del Golfo en Florida NWS

Entre las ciudades incluidas dentro del riesgo leve de inundaciones repentinas figuran Filadelfia y Nueva York, donde las tormentas se desarrollarán en varias oleadas desde las primeras horas del día. El pronóstico también señala que no todas las localidades comenzarán la jornada con lluvias.

Las mayores probabilidades durante la mañana se concentrarán en el este del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts y Maine. Más tarde, el avance del frente frío trasladará las tormentas hacia el corredor de la autopista Interestatal 95.

Florida, las Carolinas y el sureste siguen bajo influencia de humedad tropical

Más al sur, la humedad de origen tropical alimentará la formación de tormentas durante este lunes en las Carolinas, Georgia y Florida. Los mayores acumulados de lluvia se esperan cerca de la costa de las Carolinas, donde varias rondas consecutivas de precipitaciones podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.

Entre las localidades mencionadas dentro del área de mayor preocupación aparecen Cape Hatteras, Wilmington y Charleston, en Carolina del Sur. En Florida y Georgia, las tormentas se desarrollarán principalmente durante la tarde, cuando el aumento de la temperatura favorezca una mayor inestabilidad atmosférica.

Las células más intensas podrán producir lluvias torrenciales y ráfagas de viento capaces de ocasionar daños aislados antes de perder intensidad durante la noche. El pronóstico de Fox Weather también indica que las tormentas más fuertes podrían concentrarse en la región de Big Bend, en Florida, con posibilidad de extenderse hacia el área de Miami conforme avance la brisa marina durante la tarde.

Pronóstico de tormenta severa en Minnesota y las Dakotas este lunes

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas para sectores del norte de Minnesota y áreas adyacentes del este de Dakota del Norte y Dakota del Sur durante la tarde y la noche de este lunes.

El SPC emitió un riesgo leve (nivel 2 de 5) por tormentas severas para el norte de Minnesota, este de Dakota del Norte y Dakota del Sur SPC

El organismo prevé que un frente frío avance sobre la región mientras aumenta la inestabilidad atmosférica. Ese escenario favorecerá el desarrollo de tormentas organizadas, incluso algunas superceldas, antes de que el sistema atraviese completamente la zona.

Entre los fenómenos más peligrosos asociados con estas tormentas se encuentran:

Ráfagas de viento severas

Caída de granizo

Descargas eléctricas frecuentes

Posibilidad de algunos tornados

Arizona y el suroeste mantendrán riesgo de lluvia intensa este lunes

El NWS mantendrá un riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas tanto este lunes como el martes para distintos sectores del suroeste de EE.UU. La humedad monzónica favorecerá lluvias y tormentas capaces de producir precipitaciones intensas sobre un período corto.

Al igual que en el este, las áreas urbanas, caminos, arroyos pequeños y terrenos bajos serán los sectores más propensos a experimentar inundaciones repentinas localizadas. Por otra parte, el SPC advirtió que el sur de Arizona y zonas próximas a Nuevo México también podrían registrar tormentas capaces de generar fuertes ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche.