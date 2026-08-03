Récord de ventas: cuánto cuesta la camiseta original de LeBron James de los Philadelphia 76ers

En el mundo del básquet, una de las noticias más importantes de esta pretemporada es la llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers, que rompió un récord con la venta de la camiseta. En la tienda oficial de la NBA, se comercializan modelos que cuestan entre 100 y 128 dólares.

Cuánto cuesta la camiseta original de LeBron James de los Philadelphia 76ers

La llegada de James a los Sixers sacudió el mercado, y las ventas de su camiseta rompieron un récord, con números que superaron su arribo a Los Ángeles Lakers en 2018. En la página web oficial de la NBA, se venden distintos modelos, aunque algunos tienen pocos talles disponibles por el momento.

En la página web oficial de la NBA figuran versiones de la camiseta que van desde US$100 hasta US$128 NBA

El portal muestra versiones que van desde US$100 hasta US$128, con los siguientes precios:

Philadelphia 76ers Nike Icon Edition Swingman Jersey - Royal para niño: US$100 en color azul, blanco o rojo.

en color azul, blanco o rojo. Philadelphia 76ers Nike Icon Edition Swingman Jersey - Royal - Unisex - titular, color azul: US$124 .

. Philadelphia 76ers Nike Association Edition Swingman Jersey - Unisex - blanca o roja: US$128.

Todas las camisetas llegan con el nombre de James y el número 23. Por el momento, el artículo está disponible para preorden. Se prevé que el envío se realice alrededor del viernes 14 de agosto de 2026, según la página.

Una vez comprado un artículo, la tienda le avisará al cliente cuando se realiza el envío o se comunicará en caso de que haya algún cambio en la fecha prevista.

Según figura al 31 de julio en el portal, los modelos de la camiseta en color azul o blanco están a punto de agotarse, con pocos talles restantes.

El récord de ventas que rompió LeBron James con su camiseta de los Philadelphia 76ers

La importancia de la figura de uno de los basquetbolistas más trascendentes de todos los tiempos se reflejó en las últimas semanas en los números de ventas de las camisetas con su nombre.

De acuerdo con Fox News, durante las primeras 48 horas posteriores al anuncio de James, su nueva camiseta de los 76ers se vendió más que ninguna otra de un jugador que se une a un nuevo equipo en todos los deportes.

Los Philadelphia 76ers contarán con una alineación titular repleta de estrellas en la próxima temporada con LeBron James y Jaylen Brown a la cabeza @sixers

Con este récord, superó la marca registrada por Shohei Ohtani al unirse a los Dodgers de Los Ángeles en 2023. Además, vendió más mercancía con su nombre en las primeras 24 horas después de que tomara su decisión que en la primera semana después de que firmara con Los Angeles Lakers en 2018.

Desde el viernes 24 de julio, los productos de James representaron ocho de los 10 artículos más vendidos en todos los deportes a través de Fanatics.

Al detalle: la llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers

En la última semana, el histórico deportista acordó su llegada a los Sixers en un contrato por dos años y US$8 millones, con opción a renovación por parte del jugador, según informó la NBA.

El impacto de su llegada se hizo notar inmediatamente. Además del récord de ventas de camisetas, el equipo aparecerá 34 veces en la televisión nacional durante la temporada 2026-27 de la NBA, la cantidad máxima asignada entre ABC/ESPN de Disney, NBC Sports/Peacock de NBCUniversal y Prime Video de Amazon, de acuerdo con Front Office Sports.

Antes de que James anunciara el traspaso, el comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que la liga estaba esperando a que tomara una decisión para terminar de concretar el calendario.

La presentación de LeBron James en los Philadelphia 76ers

Asimismo, Ethan Conner-Ross de Econsult Solutions Inc., una firma de consultoría de política económica con sede en Filadelfia, aseguró en diálogo con Inquirer que la presencia de James en Filadelfia “podría sin duda traducirse en una mayor actividad económica de diversas maneras”.

Con un quinteto estelar compuesto por el otro recién llegado Jaylen Brown, el ex MVP de la liga Joel Embiid, el base Tyrese Maxey y el escolta VJ Edgecombe, James se prepara para buscar nuevamente la gloria en la liga.

“Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme”, escribió LeBron en un mensaje en su cuenta de X.

De cara al futuro, concluyó: “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más”.