EE.UU. revoca la visa a embajadora brasileña

EE.UU. revocó la visa a la actual embajadora brasileña, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en Washington ante la falta de beneplácito para su embajador nominado ante Brasilia, informó este martes un alto responsable del Departamento de Estado a periodistas.

La embajadora Ribeiro Viotti puede sin embargo permanecer en el país, a la espera de que se supere el impasse diplomático, precisó el responsable en conferencia telefónica.

"No es lo mismo que expulsar a la persona fuera del país. Significa que puede permanecer aquí pero sin visa, y que su visa será restablecida si se restablece la situación y le dan beneplácito a nuestro embajador escogido", explicó la fuente.

El presidente Donald Trump eligió el 1 de junio a una destacada personalidad republicana del estado de Florida, Daniel "Danny" Perez, como nuevo embajador en Brasilia, pero su confirmación ante el Senado ha quedado postergada por la falta de ese "plácet" que dan los gobiernos anfitriones, antes de recibir a un embajador.

La fuente diplomática, bajo anonimato, explicó a los periodistas que el gobierno Trump comprendió que ese beneplácito "probablemente será retrasado hasta después de las elecciones" presidenciales brasileñas.

La embajadora brasileña en Washington estaba en el cargo desde 2023.

Esta decisión diplomática, que dificulta aún más las relaciones tirantes entre ambos países, se produce tras varios incidentes en los últimos meses, admitió la fuente consultada.

En marzo, a un alto funcionario estadounidense que iba a acudir a una conferencia sobre minerales críticos en Brasil le fue denegada la visa, explicó la fuente.

El pasado 25 de julio, Brasilia de nuevo denegó visas a dos funcionarios que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales por "riesgo de instrumentalización política".