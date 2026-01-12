EEUU revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca

Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas en el primer año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo con un discurso antimigratorio, una cifra récord, informó el lunes el gobierno.

El Departamento de Estado indicó que miles de visas fueron revocadas por la comisión de delitos, entre los que se incluyen agresión y conducir bajo los efectos del alcohol.

"La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El número de visas dejadas sin efecto desde la segunda investidura del republicano Trump, el 20 de enero de 2025, es dos veces y medio superior al de 2024, cuando el demócrata Joe Biden era presidente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó con orgullo la revocación de visas a estudiantes que protestaron contra Israel.

Rubio utilizó una ley de la era McCarthy, que permite a Estados Unidos prohibir la entrada a extranjeros considerados contrarios a la política exterior estadounidense, aunque algunos de los afectados de alto perfil lograron impugnar con éxito las órdenes de deportación ante los tribunales.

El Departamento de Estado informó que 8.000 de las visas revocadas correspondían a estudiantes.

El gobierno de Trump también ha endurecido los controles para la obtención de visas, incluyendo la revisión de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes.

Las revocaciones de visas forman parte de una campaña más amplia de deportaciones masivas por parte del gobierno de Trump, llevada a cabo de forma agresiva mediante un aumento del número de agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.