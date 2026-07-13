EE.UU. sanciona a milicias y a 10 entidades cubanas

EE.UU. anunció este lunes sanciones contra las milicias populares cubanas, las brigadas de respuesta rápida y entidades oficiales o empresariales de la isla comunista, como parte de su campaña de presión económica.

El gobierno del presidente Donald Trump aplica desde enero un bloqueo petrolero contra la isla comunista que ha exacerbado los problemas energéticos y su crisis económica, la peor en décadas.

Las sanciones de este lunes tienen como objetivo "los pilares interconectados" del aparato estatal y empresarial, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

En su calidad de "instrumentos de la represión", son sancionadas las milicias populares, dependientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución, así como la corporación Antex.

Además también son sancionados el Ministerio de Turismo, los grupos empresariales Gecomex, Caudal o Gemar, así como Enetec y Coreydan, ambas empresas del sector de importación y exportación de combustible.

Todas estas entidades ven confiscados sus bienes en EE.UU. y se les prohíbe entablar relaciones comerciales con empresas o individuos en su territorio, así como el acceso a servicios financieros de cualquier tipo.

Varias de estas entidades están relacionadas con el conglomerado del ejército Gaesa, que es el principal gestor de la actividad económica en la isla.

Gaesa fue sometida a sanciones el 1 de mayo, y ya ha empezado a desprenderse de activos para intentar escapar a la presión económica.

En una nota explicativa por separado, el Departamento del Tesoro puntualizó que "no tiene la intención de perjudicar a personas no estadounidenses (...) por participar en transacciones que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la liquidación de transacciones que involucren a Gecomex, Gemar o cualquier entidad en la que Gecomex o Gemar posean".

Si esos inversores no logran desprenderse de sus activos en Cuba, deberían contactar la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que aplica las sanciones, explicó el comunicado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó el fin de semana el quinto aniversario de las protestas ciudadanas en Cuba, del 11 de julio de 2021, que se saldaron con miles de detenidos.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a nuestro alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, como para impulsar las reformas económicas y políticas que le den a Cuba un futuro mejor", advirtió Rubio.