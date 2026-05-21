EE.UU. sanciona a nueve personas por vínculos con Hezbolá, incluidos diputados libaneses

Estados Unidos sancionó el jueves a nueve personas acusadas de ser cercanas a la dirección de Hezbolá o de formar parte de ella y de "obstruir el proceso de paz en Líbano"

Hezbolá, respaldado por Irán, goza de un amplio apoyo en Líbano, con una rama armada y otra política, que incluye miembros del parlamento elegidos democráticamente

"Hezbolá es una organización terrorista y debe ser completamente desarmada", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado

"El Departamento del Tesoro continuará tomando medidas contra los funcionarios que han infiltrado el gobierno libanés y que están permitiendo que Hezbolá lleve a cabo su absurda campaña de violencia contra el pueblo libanés y obstruya una paz duradera", añadió

En un comunicado aparte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares "por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de Hezbolá"

Entre los sancionados el jueves están los diputados de Hezbolá Hassan Fadlallah, Ibrahim al Moussawi y Hussein al Hajj Hassan, y el líder del consejo ejecutivo, Mohamed Abdel Motaleb Fanich

Además está Mohammad Reza Sheibani, el embajador designado de Irán en Líbano, declarado persona non grata y obligado a abandonar el país en marzo

Otros sancionados el jueves son Ahmad Asaad Baalbaki y Ali Ahmad Safawi, del movimiento Amal, aliado político de Hezbolá, así como oficiales en servicio del ejército libanés: el general Khattar Nasser el Din y el coronel Samir Hamadi

Las sanciones implican la congelación de todos los bienes poseídos directa o indirectamente por las personas señaladas, y la prohibición para los ciudadanos y empresas estadounidenses de realizar transacciones con ellas

Esta prohibición se aplica también a las empresas extranjeras si disponen de una filial en Estados Unidos o realizan parte de sus operaciones en dólares

Líbano se vio arrastrado a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a comienzos de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei

Posteriormente, tropas israelíes entraron en el sur de Líbano. Aunque desde el 17 de abril rige una tregua, Israel y Hezbolá continúan sus enfrentamientos