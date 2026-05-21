Confirmado en mayo de 2026: cuál es el precio de una camioneta Chevrolet Silverado nueva en Estados Unidos

En el mercado de camionetas de Estados Unidos, la Chevrolet Silverado se mantiene entre las opciones más populares. En mayo de 2026, el precio de la 1500 varía según la versión, la configuración y los cargos aplicables, con valores que parten de alrededor de US$36.000 y pueden superar los US$71.000 en las variantes más equipadas.

Cuál es el precio de una Chevrolet Silverado en EE.UU.

En la página web oficial de Chevrolet figuran los precios actuales de la camioneta. La tarifa base para la Silverado 1500 WT (Work Truck) es de US$36.000, y puede aumentar si se le agregan características en el interior y el exterior del vehículo.

El modelo de la Chevrolet Silverado 2026 tiene un valor base de US$36.000, en tanto el precio aumenta si se eligen otras versiones Car and Drive

El sitio también muestra los siguientes modelos de la Chevrolet Silverado, con distintos precios iniciales.

Custom : a un precio que inicia en US$42.400 . Tiene motor TurboMax, junto con el paquete de remolque, sistema de arranque remoto del vehículo y portón trasero eléctrico EZ Lift con cierre y apertura automáticos.

: a un precio que inicia en . Tiene motor TurboMax, junto con el paquete de remolque, sistema de arranque remoto del vehículo y portón trasero eléctrico EZ Lift con cierre y apertura automáticos. Custom Trail Boss : desde US$52.900 . Cuenta con caja de transferencia Autotrac de dos velocidades, diferencial trasero con bloqueo automático y placas protectoras.

: desde . Cuenta con caja de transferencia Autotrac de dos velocidades, diferencial trasero con bloqueo automático y placas protectoras. LT : desde US$47.900 . Llega con motor TurboMax y transmisión automática de ocho velocidades.

: desde . Llega con motor TurboMax y transmisión automática de ocho velocidades. RST : a partir de US$51.300 . Tiene cuatro opciones de motor disponibles, incluido el V8 EcoTec3 de 6,2 L.

: a partir de . Tiene cuatro opciones de motor disponibles, incluido el V8 EcoTec3 de 6,2 L. LT Trail Boss : desde US$59.700 . Cuenta con caja de transferencia Autotrac de dos velocidades y diferencial trasero con bloqueo automático. Es todoterreno y, a diferencia de la LT regular, tiene mejoras mecánicas de fábrica.

: desde . Cuenta con caja de transferencia Autotrac de dos velocidades y diferencial trasero con bloqueo automático. Es todoterreno y, a diferencia de la LT regular, tiene mejoras mecánicas de fábrica. LTZ : a partir de US$58.000 ofrece mayor confort en carretera y es cercana a la gama prémium, con un motor V8 EcoTec3 de 6,2 L.

: a partir de y es cercana a la gama prémium, con un motor V8 EcoTec3 de 6,2 L. High Country : desde US$62.900 . Tiene un sistema de escape activo con modo deportivo disponible.

: desde . Tiene un sistema de escape activo con modo deportivo disponible. ZR2: el precio inicia en US$71.800. Cuenta con un motor de 6,2L V8 con Dynamic Fuel Management.

Además de la Silverado 1500, Chevrolet comercializa la Silverado EV, una línea eléctrica separada. En la web oficial de la marca, el modelo figura con un precio inicial general de US$ 55.895.

Prestaciones de la Chevrolet Silverado más barata del mercado en mayo de 2026

La versión WT, diseñada para el trabajo diario, corresponde al modelo más básico y utilitario dentro de la gama. Sin modificaciones, prioriza funcionalidad sobre lujo o tecnología.

A diferencia de los otros modelos, tiene un interior sencillo y está más enfocada en capacidad de carga y durabilidad. En concreto, las características de la WT son:

Motor TurboMax de 310 caballos de fuerza (hp) a 5600 revoluciones por minuto.

Transmisión automática de ocho velocidades.

Capacidad de remolque de 9.100 libras (4.100 kilogramos).

Llantas de acero pintado en color plata ultra, de 17″ x 8″ (43,2 centímetros x 20,3 centímetros).

Ganchos de recuperación de color negro.

Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas.

Las prestaciones de la Chevrolet Silverado, usada en EE.UU. en muchos trabajos

Aunque es la versión “básica”, la WT tiene la misma estructura de camioneta que las otras Silverado y puede tener motores potentes (como el 2,7 L turbo o V8, según la configuración elegida por el usuario). Además, mantiene capacidades altas de remolque y carga, igual que modelos más caros.

Chevrolet Silverado: una de las camionetas más vendidas en 2025

El año pasado, la Chevrolet Silverado fue una de las camionetas más vendidas del segmento, con más de 500.000 unidades totales entre todas las versiones.

La Chevrolet Silverado fue una de las camionetas más vendidas a lo largo de 2025 Chevrolet

Según la compañía GM, la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra registraron sus mejores ventas combinadas en 20 años. Durante todo el año calendario 2025, las ventas del vehículo aumentaron aproximadamente un 4% en comparación con el 2024. Además, el informe indica que las ventas de Silverado representaron casi un tercio de las ventas totales de Chevrolet (1.829.235 vehículos).