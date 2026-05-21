Rubio dijo que el régimen de Cuba aceptó la oferta de 100 millones de dólares en ayuda de EE.UU.

WASHINGTON.- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció que que Cuba aceptó la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

“Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará“, dijo Rubio a los periodistas.

“No vamos a entregar ayuda humanitaria que caiga en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos”, advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense. “Tengo en el bolsillo una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución” de la ayuda, aseguró Rubio.

Marco Rubio indicó que Cuba aceptó la la ayuda pero no está claro si acata las condiciones de Washington JULIA DEMAREE NIKHINSON - POOL

Rubio había ofrecido a los cubanos una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa conocida como Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles.

En ese video, Rubio había reiterado la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que debe ser distribuida directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo.

El martes, un funcionario estadounidense informó que ambos países sostuvieron conversaciones en La Habana para coordinar la entrega de la ayuda.

El mensaje, que muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español, se divulgó antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.

La aceptación de la ayuda se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, y de crisis económica y energética en la isla caribeña, después de que Donald Trump firmara el 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

El presidente Trump, que ha asegurado varias veces en los últimos meses que Cuba sería el próximo objetivo tras la operación militar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la actual guerra en Irán, precisó el miércoles que no veía necesaria “una escalada”.

Agencias AP y AFP