Mhoni Vidente: “Marco Rubio será el próximo presidente de Estados Unidos, eso es un hecho”

Mhoni Vidente volvió a generar repercusión con una predicción política sobre Estados Unidos. La astróloga cubana aseguró que Marco Rubio, actual secretario de Estado e hijo de padres nacidos en la isla, será el próximo presidente del país norteamericano, una afirmación que vinculó con el reciente discurso del funcionario sobre la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Marco Rubio será presidente, según Mhoni Vidente

Durante su participación en la sección Tu suerte con Mhoni Vidente para Heraldo Televisión, la astróloga hizo referencia a un anuncio dado por Marco Rubio. Tras consultar sus cartas, aseguró que el republicano de ascendencia cubana se convertirá en el próximo presidente de EE.UU.

“Es definitivo. Marco Rubio va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Eso es un hecho”, afirmó la vidente, quien recordó que el actual secretario de Estado es descendiente de cubanos y predijo que será el sucesor de Donald Trump.

Mhoni Vidente hizo la predicción a propósito del discurso en el que Rubio habló de la acusación formal contra Raúl Castro por su presunto papel en el derribo de dos avionetas civiles en 1996. Según la vidente, por ese caso el gobierno estadounidense ofrecerá una recompensa millonaria para capturar al exlíder cubano. También aseguró que EE.UU. avanzará contra Evo Morales y Rafael Correa.

Finalmente, añadió que en estos días se marcará el destino de América Latina y que vendrán cambios positivos para la región. Es importante destacar que las predicciones de la astróloga carecen de sustento científico.

Mhoni Vidente comparte sus predicciones sobre distintos temas

El discurso al que Mhoni Vidente hizo referencia al afirmar que Marco Rubio será presidente de EE.UU.

El discurso al que Mhoni Vidente hizo referencia para predecir que Rubio será el próximo presidente de EE.UU. fue pronunciado el 20 de mayo, donde mencionó la acusación formal contra Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

De acuerdo con The New York Times, en febrero, el presidente Trump recibió una carta de cuatro congresistas republicanos para pedir al Departamento de Justicia que considerara imputar a Castro por el ataque a dos aeronaves que pertenecían a la organización y realizaban una misión humanitaria en busca de cubanos que intentaban llegar a Florida en balsas.

La fuerza aérea cubana derribó los aviones en febrero de 1996 bajo el argumento de que habían sobrevolado su espacio aéreo. Sin embargo, investigaciones internacionales concluyeron que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional.

El tema resurgió en el discurso de Rubio quien, además, pidió al pueblo cubano alinearse con el gobierno de Donald Trump para debilitar al régimen.

Marco Rubio, a la izquierda, y Donald Trump, a la derecha, endurecieron la presión sobre Cuba tras la acusación penal contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate Agencia AP /

Quién es Marco Rubio, el político mencionado por Mhoni Vidente

Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Es hijo de padres cubanos, que abandonaron la isla durante la dictadura de Fulgencio Batista.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el republicano estudió derecho en la Universidad de Miami mientras trabajaba para Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer hispana elegida para la Cámara de Representantes de EE.UU.

Marco Rubio Funcionario De Trump

Posteriormente, fue miembro de la Comisión Municipal de West Miami y luego de la Cámara de Representantes de Florida. En 2010 ganó las elecciones generales para ocupar un escaño en el Senado. En 2015, Rubio anunció que se postularía para presidente. No obstante, tras perder las primarias de Florida suspendió su campaña. En 2016, se reincorporó al Senado. Actualmente se desempeña como el 72.º secretario de Estado.