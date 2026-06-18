EE.UU. sanciona a responsables libaneses señalados de servir a intereses de Hezbolá

El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a dos personalidades políticas libanesas señaladas de obstaculizar el proceso de paz en el país y retrasar el desarme del grupo proiraní Hezbolá.

Se trata del líder del movimiento político Marada, Sleiman Frangieh, y del alto miembro del buró político de Hezbolá, Mahmud Qamati.

Estos responsables "han utilizado su influencia para obstaculizar el proceso de paz en Líbano y retrasar el desarme de Hezbolá", afirmó en un comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Líbano mantiene desde abril negociaciones con Israel bajo el auspicio de Washington, acercamientos que Hezbolá rechaza.

El desarme del movimiento ha sido una demanda clave de Estados Unidos e Israel. El gobierno libanés ha ordenado al poderoso grupo que deponga las armas. El movimiento chií, sin embargo, rechaza esa decisión.

El gobierno libanés busca poner fin al conflicto al que se vio arrastrado el 2 de marzo, cuando Hezbolá respaldó a Irán con el disparo de misiles hacia Israel tras los ataques israelo-estadounidenses de finales de febrero.

Desde entonces, el ejército israelí respondió con bombardeos y operaciones terrestres en Líbano.

El gobierno estadounidense afirmó que Frangieh utilizó su alianza política con Hezbolá para impulsar los objetivos parlamentarios de su partido.

Qamati, en tanto, es un alto funcionario de Hezbolá y exministro que en los últimos años se ha convertido en uno de los portavoces políticos más destacados del grupo.

Washington alegó que Qamati había coordinado "el contrabando de efectivo desde Irán" para Hezbolá.

Aparte de estas dos personalidades políticas, el Tesoro también impuso sanciones a socios del magnate empresarial libanés Alaa Hamieh, que ya había sido sancionado el 20 de marzo.

Según el comunicado, Globe Technology Providers, con sede en el Líbano y propiedad de Hamieh, es el "brazo técnico" de la empresa "Al-Ahd Company for Trade and Investment", con sede en Siria y vinculada a Hezbolá.

Cuando Washington impone sanciones a personas, los bienes que estas puedan tener en Estados Unidos quedan congelados. A las empresas y ciudadanos estadounidenses se les prohíbe comerciar con ellas.