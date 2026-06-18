Tendencia confirmada: por qué miles renuncian a la ciudadanía de EE.UU. tras obtener otro pasaporte

Miles de personas aparecieron en 2025 en los registros de expatriación vinculados a la pérdida de ciudadanía estadounidense. El tema cobró mayor visibilidad después de que el Departamento de Estado redujera en abril de 2026 la tarifa administrativa para procesar el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, que pasó de US$2350 a US$450.

Qué muestran las cifras sobre la renuncia a la ciudadanía de EE.UU.

Americans Overseas, una organización que asiste a ciudadanos estadounidenses en el exterior, contabilizó para CNN 4889 personas en las listas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) correspondientes a 2025.

Americans Overseas asegura que recibe más consultas y proyecta un aumento de expatriaciones Magnific

Ese registro marcó el nivel más alto desde 2020, cuando se informaron 6705 casos. A su vez, la entidad informó que recibe más consultas en 2026 y proyecta un aumento del 15% en expatriaciones respecto de 2025.

Sin embargo, los números no constituyen una estadística oficial completa sobre renuncias de ciudadanía. Daan Durlacher, cofundador de Americans Overseas y ciudadano neerlandés y estadounidense, afirmó que las cifras podrían estar subestimadas.

Según comentó, no identifica en los reportes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) todos los nombres de clientes que sabe que ya completaron el proceso. “Estos números no están completos”, dijo. La organización asesora actualmente a unas 40.000 personas, en su mayoría con doble ciudadanía, que están en el proceso o evalúan iniciar el trámite.

Los impuestos y FATCA aparecen como motivos centrales

Aunque la política nacional aparece en algunos testimonios, los especialistas citados por CNN y TheTravel ubican la carga financiera entre los principales factores. Jonathan D. Tiegerman, de la firma de asesoría fiscal y legal Tiegerman, con sede en Zúrich, señaló que la obligación de declarar y pagar impuestos por ingresos mundiales suele impulsar la decisión.

Estados Unidos aplica un sistema de tributación basado en ciudadanía, por el cual sus ciudadanos deben declarar ingresos globales aunque vivan o trabajen en el extranjero y, cuando corresponde, pagar impuestos.

FATCA, aprobada en 2010, aumentó las obligaciones de reporte financiero y llevó a bancos extranjeros a reforzar controles sobre clientes identificados como personas estadounidenses.

Durlacher explicó que la mayoría de los ciudadanos asesorados por Americans Overseas consideran la renuncia por FATCA y sus consecuencias tributarias, más que por motivaciones políticas. Fabien Lehagre, presidente y fundador de la Association of Accidental Americans, dijo a CNN que FATCA lleva a muchos bancos europeos a rechazar cuentas, hipotecas o seguros de vida de clientes identificados como “personas estadounidenses” por temor a la penalidad de retención del 30% prevista por la ley estadounidense.

Qué pasa con los “estadounidenses accidentales”

El término “estadounidenses accidentales” se aplica a personas que adquirieron la nacionalidad por haber nacido en territorio estadounidense durante una estadía breve de sus padres o por ser hijos de un progenitor estadounidense. En muchos casos, nunca vivieron ni trabajaron en Estados Unidos.

Lehagre estimó que en Europa hay unas 300 mil personas en esa situación, incluidas 40.000 en Francia. Algunas no hablan inglés, no tienen pasaporte estadounidense ni número de Seguro Social y descubren su condición cuando un banco les pide un número de identificación fiscal de Estados Unidos. Para este grupo, conservar la nacionalidad puede implicar obligaciones fiscales y bancarias sin un vínculo cotidiano con el país.

La renuncia a la ciudadanía y al pasaporte estadounidense que puede afectar los viajes

Brad Bernstein, presidente y socio gerente de The Law Offices of Spar & Bernstein, advirtió a CNN que muchas personas no dimensionan por completo las consecuencias de la renuncia. Según explicó, la ciudadanía estadounidense ofrece ventajas relevantes, incluida la movilidad global y el acceso a numerosos países sin visa.

La carga fiscal aparece entre los principales motivos detrás de la decisión Magnific

Bernstein señaló que, después de este paso, la persona pasa a ser tratada como cualquier ciudadano extranjero. Si quiere volver a Estados Unidos, incluso para visitar, puede necesitar una visa, sin garantía de aprobación. También advirtió que la decisión no debería basarse en “pensamiento de corto plazo” ni en “pequeños asuntos financieros”.