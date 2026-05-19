EE.UU. sanciona a vinculados con flotilla de ayuda para Gaza

Estados Unidos impuso el martes sanciones a cuatro individuos vinculados a una flotilla cargada de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza bajo la acusación de ser "proterroristas"

Las fuerzas israelíes interceptaron el lunes una flotilla después de que zarpara de Turquía la semana pasada en dirección a Gaza por formar parte, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de un "plan malicioso" para apoyar al grupo islámico Hamás

La flotilla formaba parte de la Global Sumud, una coalición internacional de activistas que intenta entregar ayuda a los palestinos en Gaza saltándose el bloqueo naval de Israel sobre el territorio palestino

"La flotilla proterrorista que intenta llegar a Gaza es un intento ridículo de socavar los exitosos avances del presidente Trump hacia una paz duradera en la región", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent

A pesar del alto el fuego, las operaciones israelíes en Gaza han continuado y el territorio palestino sigue enfrentando una crisis humanitaria, según la ONU

Las autoridades estadounidenses afirmaron que las personas sancionadas estaban vinculadas a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (Pcpa), un grupo que, según Washington, actúa como tapadera de grupos armados palestinos, entre ellos Hamás

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que Hamás recurre a los sancionados "para mantener su posición en Gaza, financiar sus operaciones y llevar a cabo actos de violencia terrorista más allá de sus fronteras"

La guerra de Israel en Gaza, desencadenada por un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, ha causado 72.000 muertes en el territorio palestino, según el ministerio de salud local