Confirman tormentas severas, riesgo de inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño en Texas

Una fuerte línea de tormentas avanzará desde el sur de las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos, mientras millones de personas quedarán bajo una intensa ola de calor que llevará las temperaturas a niveles inusuales para mayo. El escenario en estados como Texas incluirá riesgo de granizo gigante, ráfagas destructivas, inundaciones repentinas y posibles tornados.

Alerta del SPC por tormentas severas desde Texas hasta los Grandes Lagos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel 2/5 de riesgo de tormentas severas para una enorme región que abarcará sectores del sur de las Grandes Llanuras, el valle medio del Mississippi y los Grandes Lagos inferiores.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) activó el nivel de riesgo amarillo desde el sur de las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos debido a la intensa inestabilidad del aire SPC

Según el organismo, las tormentas severas se desarrollarán durante la tarde y la noche del martes a medida que un frente frío avance desde el valle bajo del Missouri hacia los Grandes Lagos. El SPC indicó que el ambiente será favorable para tormentas organizadas debido a la combinación de fuerte humedad, temperaturas elevadas e intensa inestabilidad atmosférica.

Entre las principales amenazas aparecerán:

Ráfagas destructivas de viento.

Granizo de gran tamaño.

Inundaciones repentinas.

Tornados aislados integrados en las líneas de tormenta.

El organismo meteorológico explicó que el potencial de vientos severos aumentará especialmente en las zonas donde las temperaturas logren subir con mayor intensidad antes de la llegada del frente frío.

Texas bajo amenaza de superceldas, granizo muy grande y ráfagas destructivas

Uno de los focos más delicados del martes se ubicará sobre el centro y norte de Texas. Allí, el SPC anticipó el desarrollo de tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas durante la tarde y noche. No se descarta la formación de tornados.

La combinación de humedad tropical y calentamiento diurno favorecerá una atmósfera extremadamente inestable.

El reporte indicó que los índices de energía atmosférica podrían alcanzar valores muy elevados, suficientes para sostener tormentas severas de larga duración.

Meteorólogos vigilan la formación de tormentas supercelulares en el centro y norte de Texas, alimentadas por una combinación de humedad tropical y fuerte calentamiento diurno NWS

Según FOX Weather, el principal riesgo en el norte y centro de Texas será el granizo de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro. Además, las tormentas podrían intensificarse rápidamente en sectores del Texas Hill Country y el este texano antes de perder fuerza más tarde durante la noche.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las amenazas de inundaciones repentinas serán particularmente importantes entre el centro y este de Texas, donde las lluvias intensas podrían repetirse sobre las mismas áreas durante varias horas.

Tormentas severas avanzarán hacia Ohio, Illinois, Indiana y los Grandes Lagos

Las tormentas no quedarán limitadas al sur. El avance del sistema frontal también llevará lluvias intensas y actividad eléctrica hacia el valle de Ohio, el valle medio del Mississippi y los Grandes Lagos inferiores.

El SPC indicó que el aire cálido y húmedo presente delante del frente permitirá la formación de tormentas dispersas durante la tarde. Algunas de ellas podrían organizarse rápidamente y generar daños por viento severo.

Las regiones con mayor riesgo incluirán partes de:

Illinois

Indiana

Ohio

Michigan

Kentucky

Tennessee

En estas zonas, las tormentas podrían extenderse hasta horas de la noche antes de desplazarse gradualmente hacia el este.

Satélite De La NOAA Hoy

Ola de calor en el este de EE.UU.: ciudades del corredor I-95 podrían romper récords

Mientras las tormentas se fortalecen sobre el centro de Estados Unidos, el este atravesará una intensa ola de calor inusual para esta época del año.

El NWS explicó que un sistema de alta presión sobre el Atlántico occidental mantendrá un persistente flujo de aire cálido desde el sur, lo que impulsará temperaturas extremadamente elevadas en buena parte de la costa este y el noreste.

Durante este martes y miércoles, numerosas ciudades registrarán máximas en torno a los 90°F (32°C), con posibilidad de quebrar récords históricos de temperatura para mayo. La situación afectará especialmente al corredor de la Interestatal 95 y sectores del Atlántico medio.

El organismo también advirtió sobre niveles de HeatRisk moderados y mayores en grandes áreas urbanas, entre las que se incluyen ciudades del noreste y del estado de Nueva York.