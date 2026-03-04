EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán, dice la Casa Blanca

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica.

"Esperamos contar con un dominio completo y total del espacio aéreo iraní en las próximas horas", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había dicho más temprano que Estados Unidos e Israel "tendrán un control total de los cielos iraníes", sin especificar cuándo.

"Volaremos todo el día, toda la noche, día y noche, para localizar, fijar y destruir los misiles y la base industrial de defensa de las fuerzas armadas iraníes", señaló Hegseth.