Cómo renovar el pasaporte americano con la cara de Trump y cuál es el precio real

Quienes renueven su pasaporte de EE.UU. durante el período en que circule la tirada especial por los 250 años de la independencia podrían recibir la libreta con la imagen de Donald Trump, según lo informado por el Departamento de Estado. La distribución de esta edición conmemorativa se concentrará en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., mientras que en las renovaciones por correo, en línea y en otras oficinas seguirá emitiéndose el diseño tradicional sin el retrato presidencial. De acuerdo con la tabla oficial de tarifas, la renovación de la libreta para adultos se mantiene en 130 dólares, sin recargo adicional por el diseño conmemorativo.

Quiénes pueden recibir el pasaporte con la cara de Trump

El pasaporte conmemorativo forma parte de los festejos por el 250.º aniversario y será una edición limitada , sujeta a disponibilidad.

, sujeta a disponibilidad. Su entrega se canalizará de forma presencial a través de la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., según explican las notas que citan al Departamento de Estado.

a través de la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., según explican las notas que citan al Departamento de Estado. Para quienes renueven en línea, por correo o en otras agencias, seguirá en circulación el diseño estándar, sin la imagen de Trump en la portada interior.

Pasos básicos para renovar el pasaporte de EE.UU. en 2026

USAGov detalla que los adultos pueden renovar por correo o en línea si su pasaporte anterior está en buen estado, fue emitido cuando tenían al menos 16 años y no tiene más de 15 años desde su expedición.

El solicitante debe completar el formulario DS-82 , incluir la libreta anterior, una foto reciente y el pago de la tarifa, siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado.

, incluir la libreta anterior, una foto reciente y el pago de la tarifa, siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado. Si el documento anterior no cumple esas condiciones, la persona debe hacer un trámite de “primera vez” con el formulario DS-11 y presentarse en un centro de aceptación.

Así se verá por dentro el nuevo pasaporte de Estados Unidos Captura video AP

Cuál es el precio real de la renovación del pasaporte de EE.UU. en 2026

Según el cuadro oficial “Costos del pasaporte de los EE. UU.”, la renovación de la libreta de pasaporte de un adulto cuesta 130 dólares ; en este caso no se aplica la tarifa de aceptación.

; en este caso no se aplica la tarifa de aceptación. La renovación de la tarjeta de pasaporte tiene un costo de 30 dólares y la de libreta más tarjeta asciende a 160 dólares para adultos .

y la de libreta más tarjeta . Para solicitudes iniciales presenciales, se suma una tarifa de aceptación de 35 dólares, lo que lleva el total a 165 dólares para la primera libreta de un adulto y 135 dólares para un menor de 16 años.

¿Hay que pagar extra por el pasaporte con la imagen de Trump?

Ni el Departamento de Estado ni las coberturas que difundieron el anuncio mencionan un recargo específico para la edición conmemorativa con la foto de Trump.

para la edición conmemorativa con la foto de Trump. Las tarifas vigentes (130 dólares para renovar la libreta, 30 dólares para la tarjeta y 160 dólares por ambos documentos) se aplican por igual al diseño estándar y al diseño conmemorativo .

. El único costo adicional es el servicio acelerado opcional, que suma 60 dólares a la tarifa base para quienes necesitan el pasaporte en un plazo más corto.

Datos para tener en cuenta sobre el pasaporte de EE.UU.

Si eres ciudadano estadounidense y te interesa (o te preocupa) la edición con la imagen de Trump, el punto clave es cómo y dónde renuevas tu pasaporte: la tirada conmemorativa estará concentrada en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., mientras que el resto de las renovaciones seguirá dando el diseño estándar.

El pasaporte con la imagen de Trump será el default en Washington desde julio de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Para la comunidad latina en EE.UU., que viaja con frecuencia a México, el Caribe, Centroamérica o Sudamérica para ver a su familia, conviene planificar el trámite con tiempo, elegir el canal adecuado (en línea, correo o presencial) y confirmar en la oficina correspondiente qué diseño podrían emitir.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.