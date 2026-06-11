EE.UU. se estrena en su Mundial ante un Paraguay que promete dar pelea

En un duelo de estrategas argentinos de estilo dispar, el coanfitrión Estados Unidos y Paraguay abrirán el viernes su camino en el Mundial de Norteamérica 2026 con la convicción de que el Grupo D no admite pasos en falso.

Bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos tiene asegurada la localía incluso más allá de la exigente serie que comparte con los guaraníes, Australia y Turquía.

Pero la efervescencia de la hinchada no está asegurada, en un país que muchas veces se ve superado en casa por hinchadas rivales, impulsadas por amplias comunidades inmigrantes.

Enfrente, un renacido Paraguay que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia y planea dar pelea.

Dirigidos por el también argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes están dispuestos a recuperar su identidad y volver a ser el equipo ordenado y aguerrido que durante años puso en aprietos a gigantes del fútbol.

Si en Estados Unidos Christian Pulisic, del AC Milan, será el hombre a seguir, en los sudamericanos destaca la fortaleza defensiva de su capitán, Gustavo Gómez, pieza clave del Palmeiras de Brasil.

Para Pochettino la clave de su equipo estará en aferrarse a la "enorme inspiración" que produce jugar en casa.

En tiendas albirrojas, Alfaro llama a sus dirigidos a "respetar la identidad histórica" del combinado.

"Dejamos la pasión para las tribunas; nosotros en la cancha pondremos el corazón, la disciplina, el esfuerzo, nuestro talento, la garra y la humildad", avisó el DT, en la antesala mundialista.

- Estrategia albiceleste -

La escuela argentina manda en ambos banquillos. Pero las personalidades y el estilo de juego que proponen Pochettino y Alfaro tienen diferencias.

Sobrio al plantarse en el campo, el entrenador de Estados Unidos enfrentó varios altibajos en camino al Mundial. Pero a fin de año dio la gran nota al humillar con mayoría de suplentes 5-1 al Uruguay de Marcelo Bielsa.

Días atrás, con el Mundial que lo tiene como coanfitrión junto a México y Canadá en foco, el Team USA dio batalla a la poderosa Alemania pese a caer por 2-1 en su último ensayo antes del debut en la Copa del Mundo.

Más armados futbolísticamente que cuando el país albergó la Copa del Mundo en 1994, los estadounidenses saben que pueden "competir con cualquiera", dijo a la AFP Pulisic.

La estrella, de 27 años, aseguró que Pochettino los enfocó en "estar listos para la batalla".

Se espera que Estados Unidos forme con el delantero del Mónaco Folarin Balogun entre Pulisic y Sergiño Dest, del PSV Eindhoven. Y con un mediocampo con Weston McKennie, el creador de juego del Bayer Leverkusen Malik Tillman y el pivote del Bournemouth Tyler Adams.

El viernes (a partir de la 01.00 GMT del sábado), en el banquillo rival estará un Alfaro que rescató a Paraguay del subsuelo para devolverlo a la élite mundial.

Conocido por dar un tono filosófico a sus arengas y discursos, Alfaro apeló una vez más en la antesala mundialista a la épica para encender a sus jugadores y a la afición.

En Sudáfrica 2010, su última participación en una Copa del Mundo previo a Norteamérica 2026, los sudamericanos pusieron en aprietos en los cuartos de final a la España que resultó campeona del mundo.

En este Mundial, Alfaro intentará que su equipo vuelva a ser un "equipo molesto" para los poderosos.

Además de Gómez cuenta con jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso, goleador del equipo que se perderá el debut por una lesión sufrida en el muslo derecho en el partido con el que Paraguay se despidió de su público.

La goleada 4-0 ante Nicaragua le salió cara a la Albirroja. Alfaro espera que el delantero se recupere para el segundo partido de la serie ante Turquía.