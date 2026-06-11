Es oficial: así es el operativo de seguridad del FBI en el Mundial con drones, advertencias y 300 mil verificaciones

El Mundial 2026 moviliza a millones de personas en Estados Unidos, Canadá y México. Ante ese escenario, las autoridades estadounidenses pusieron en marcha un plan de seguridad de alcance nacional encabezado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proteger sedes, delegaciones, aficionados y sistemas estratégicos durante el torneo.

El director del FBI anticipó las medidas de seguridad durante el Mundial

“Previniendo el terrorismo durante el Mundial 2026″, señaló el director del FBI, Kash Patel, en sus redes sociales. Según explicó, la preparación involucra recursos especializados, equipos de inteligencia, personal de respuesta ante emergencias y una red de cooperación que opera tanto dentro como fuera de EE.UU.

El director del FBI anticipa los operativos de seguridad durante el Mundial 2026 X @FBIDirectorKash

“Los extremistas han utilizado en el pasado grandes eventos deportivos globales para causar daño y difundir sus ideologías retorcidas”, dijo Patel. “Estamos totalmente decididos a prevenir cualquier incidente potencial y garantizar la seguridad de los jugadores, los aficionados y todos los estadounidenses y visitantes durante el torneo”, agregó.

El esquema contempla acciones en las 11 ciudades estadounidenses que recibirán partidos, donde se disputarán 78 de los 104 partidos del torneo a lo largo de 39 días. Las autoridades consideran que el evento representa uno de los mayores desafíos operativos vinculados a la seguridad pública.

FBI y Mundial 2026: 300 mil verificaciones de antecedentes

Uno de los ejes centrales del operativo será la realización de aproximadamente 300 mil verificaciones de antecedentes. El procedimiento alcanzará a futbolistas, entrenadores, integrantes de cuerpos técnicos y otros miembros vinculados a las selecciones participantes.

Además de esos controles, equipos de analistas procesarán información de inteligencia para detectar posibles factores de riesgo antes y durante el desarrollo del campeonato.

Desde el FBI indicaron que centros de operaciones de inteligencia y puestos de mando móviles funcionarán de manera permanente para evaluar información y coordinar respuestas ante cualquier incidente que pudiera surgir en las sedes.

“Con 78 partidos planeados en 11 ciudades de EE.UU. a lo largo de 39 días, estamos trabajando sin descanso en colaboración con agencias socias como el DHS y las fuerzas del orden a todos los niveles”, indicó Patel.

Bajo la dirección de Kash Patel, las agencias federales priorizan la lucha contra el terrorismo Facebook FBI – Federal Bureau of Investigation

Drones bajo vigilancia y restricciones de vuelo

Las aeronaves no tripuladas figuran entre las principales preocupaciones de las autoridades. Por ese motivo se establecieron restricciones temporales de vuelo alrededor de estadios, festivales de aficionados y otros espacios vinculados al Mundial en todas las ciudades sede, entre ellas Filadelfia, Dallas, Miami, Los Ángeles y Boston.

“Los drones son una de las principales maneras en que las personas que desean llevar a cabo ataques maliciosos pueden hacerlo de forma económica, a distancia y sin mucha planificación”, señaló Patel a Reuters.

El plan también contempla el despliegue de equipos especializados capaces de detectar, rastrear e interceptar drones que ingresen sin autorización en áreas restringidas. Como parte de esa preparación, agentes y policías locales recibieron capacitación específica para actuar frente a este tipo de situaciones.

Las autoridades recordaron que operar drones en sectores donde existan restricciones constituye una infracción federal. Entre las sanciones previstas figuran multas económicas, decomiso de equipos e incluso penas de prisión para quienes vulneren las disposiciones vigentes.

Terrorismo, ciberataques y delitos transnacionales

La evaluación de riesgos elaborada por los organismos federales incluye:

Amenazas vinculadas al terrorismo internacional

Posibles ataques informáticos

Distintas modalidades de criminalidad organizada

Los equipos de inteligencia analizan el impacto que determinados conflictos internacionales podrían tener sobre el desarrollo del torneo. Dentro de ese monitoreo también se contemplan posibles manifestaciones violentas, acciones extremistas y amenazas dirigidas contra asistentes o infraestructuras.

Las agencias federales mantienen la vigilancia sobre eventuales intentos de afectar redes, sistemas de transporte, comunicaciones u otros servicios considerados críticos para el funcionamiento del Mundial 2026.

Cooperación internacional y despliegue de recursos especializados

La estrategia de seguridad reúne a organismos federales, fuerzas estatales, departamentos de policía locales y agencias extranjeras. Grupos conjuntos antiterroristas distribuidos en todo el país participan en tareas de planificación, intercambio de información y coordinación operativa.

Las autoridades también establecieron un centro de operaciones compartido con representantes policiales de 46 de los 48 países participantes (quedan fuera Irán y Haití) para compartir información de amenazas en tiempo real. El objetivo es facilitar la circulación de información en tiempo real sobre posibles riesgos relacionados con las delegaciones y los encuentros deportivos.