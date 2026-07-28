EE.UU. suaviza controles a bancos para facilitar transacciones con Venezuela tras sismos

EE.UU. anunció este martes la flexibilización temporal de los controles bancarios en las transacciones con Venezuela para contribuir a su recuperación económica tras los devastadores sismos del mes pasado.

La medida anunciada desde el Departamento del Tesoro no es un levantamiento de sanciones, sino que busca facilitar las operaciones de envío de ayuda que pueden verse obstaculizadas por los bancos estadounidenses por precaución.

Aunque EE.UU. ha ido levantando buena parte de las sanciones contra Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, subsisten obstáculos como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras disposiciones de lucha contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) no adoptará medidas, "incluidos señalamientos de infracción de la ley", contra instituciones financieras estadounidenses que deban prestar un servicio financiero autorizado cuyo destinatario esté en Venezuela, señaló este organismo del Tesoro.

El Fincen aclara que las entidades financieras deberán hacer "esfuerzos razonables" para evitar transacciones ilegales.

Las entidades bancarias deben seguir cumpliendo con las sanciones aún en vigor, precisó el comunicado.

Esta suavización de las reglas bancarias se mantendrá en vigor hasta el 29 de enero de 2027.

El último balance oficial de los dos potentes sismos que devastaron amplias zonas de Venezuela el pasado 24 de junio es de 5.546 fallecidos.