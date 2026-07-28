¿Newsom o Harris? Las encuestas entre los demócratas para las elecciones 2028 en EE.UU.

El Partido Demócrata comenzó a definir el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. Las primeras encuestas sobre la interna ubican a Kamala Harris y Gavin Newsom entre los principales nombres de la carrera, aunque los resultados cambian según la consultora.

Elecciones 2028 en EE.UU.: qué dicen las encuestas sobre Harris y Newsom

Mientras el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) avanzó con la organización del calendario de las primarias, distintos estudios midieron la intención de voto entre posibles candidatos. Los relevamientos muestran una disputa sin un liderazgo consolidado y con diferencias marcadas entre las encuestadoras.

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Las mediciones publicadas durante julio de 2026 muestran escenarios distintos dentro del Partido Demócrata. Los resultados dependen de la metodología utilizada por cada consultora y de los dirigentes incluidos en cada lista de opciones.

La encuesta de Emerson College Polling, realizada entre el 19 y el 20 de julio, ubicó a Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, en el primer lugar con el 19% de intención de voto. Newsom quedó segundo con 17%, mientras que Harris registró 8% entre los votantes demócratas consultados.

El panorama fue diferente en el estudio de McLaughlin & Associates, realizado entre el 15 y el 21 de julio. Allí, Harris encabezó las preferencias con 28%, seguida por Newsom, con 17%, y Buttigieg quedó con 8%.

Por su parte, Quantus Insights también ubicó a Harris en el primer lugar. La exvicepresidenta alcanzó 35,5%, mientras que Newsom obtuvo 17,7% y Buttigieg registró 12,9%.

Kamala Harris obtuvo el 35,5% de intención de voto en una encuesta de Quantus Insights AP Foto/Angelina Katsanis

Primarias demócratas 2028: Harris, Newsom y Buttigieg son los nombres principales

Aunque los resultados no son iguales entre las consultoras, los estudios coinciden en ubicar a Harris, Newsom y Buttigieg como algunos de los dirigentes con mayor nivel de apoyo dentro del partido.

Newsom es uno de los principales aspirantes a la nominación demócrata HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Newsom obtuvo su mejor desempeño en la encuesta de Emerson College, donde quedó cerca del primer lugar y superó a Harris. En cambio, los relevamientos de McLaughlin & Associates y Quantus Insights mostraron a la exvicepresidenta al frente de la competencia.

Buttigieg mantiene presencia en los tres sondeos. Su resultado más destacado aparece en Emerson College, donde alcanzó la primera posición entre los posibles candidatos evaluados.

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Los sondeos también midieron el respaldo de otros dirigentes que podrían formar parte de la carrera presidencial. En la encuesta de Emerson College, Jon Ossoff y Alexandria Ocasio-Cortez obtuvieron 13% cada uno y se ubicaron detrás de los principales nombres del relevamiento.

Pete Buttigieg lideró la intención del voto entre los demócratas con un 19% en una encuesta del Emerson College Polling

El estudio de McLaughlin & Associates incluyó además a figuras como Mark Kelly, Josh Shapiro, JB Pritzker, Cory Booker, Gretchen Whitmer y Jared Polis, aunque ninguno alcanzó los niveles de apoyo registrados por Harris y Newsom.

Hasta el momento, ninguno de los dirigentes mencionados confirmó oficialmente una candidatura presidencial. Los resultados corresponden a escenarios hipotéticos previos al inicio formal de la campaña.

Cómo será el calendario de las primarias demócratas de 2028

La comisión de reglamento del DNC propuso que Carolina del Sur vuelva a abrir el proceso de selección de candidatos el 22 de enero de 2028. Después seguirían Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Michigan y Virginia, antes del Supermartes.

La propuesta todavía debe ser aprobada por el comité nacional del partido antes de convertirse en el calendario definitivo.